嘉義市文化局圖書館及黃賓紀念圖書館耐震補強工程 3月2日起暫閉館

【記者 劉芳妃／嘉義市 報導】嘉義市政府為提升公共建築耐震安全與市民使用品質，持續推動圖書館空間改善。因應工程施工需求，文化局圖書館預計自115年3月2日起至116年2月底暫時閉館，文化局普通閱覽室自115年4月起暫停使用；黃賓紀念圖書館則配合室內外建築改善及耐震補強工程，工期預計450日曆天，自115年3月2日起暫時閉館，施工期間停止對外開放。

文化局局長謝育哲表示，文化局圖書館耐震補強工程工期約一年，施工內容包含結構補強、耐震施作，以及視聽室與兒童閱覽室空間優化，因施工期間須進行全棟作業，為確保民眾與施工人員安全，將全面暫停營運。黃賓紀念圖書館則同步進行無障礙電梯增設、整體動線與空間改善及耐震補強工程，進一步落實文化平權。

文化局指出，繼114年完成世賢圖書館耐震補強工程後，115年將接續辦理文化局圖書館及黃賓紀念圖書館耐震補強及整修工程，相關工程係配合中央公共建築耐震安全政策，經專業評估後規劃施作，屬必要且具迫切性的安全改善作業。文化局圖書館為合署大樓，除圖書館空間外，尚有行政區域及文化藝廊。考量圖書館長期為市民重要的閱讀、自修與終身學習場域，文化局已於114年提前啟動配套規劃，盤點可供使用的公共場域，並與相關單位協調借用空間，於施工期間設置臨時自修空間，以降低閉館對市民學習需求之影響，維持基本公共服務量能。

經綜合評估空間安全性、交通便利性及使用需求後，將以嘉義大學林森校區CE棟一樓教室規劃為普通閱覽室及期刊室，並以湖內里活動中心A棟2樓大教室作為替代自修空間，分別服務東、西區讀者，各場地坪數約20坪，提供安靜且舒適的閱讀與自修環境。另文化藝廊自1月21日起，將改以文創園區O棟1樓展覽室作為替代空間，持續提供在地藝文團體展覽使用，常態展出不中斷。

文化局進一步說明，文化局圖書館及黃賓紀念圖書館於閉館前，自115年2月3日至3月1日提高每證可借書量至100冊，並延長借閱期限至年底；閉館後將設置臨時還書箱，提供還書服務（不開放預借）。各項閱讀推廣服務亦將持續推動，包括世賢圖書館每週四至週六延長開放至晚間8時、「閱讀浪書車」增加巡迴場次服務各區讀者，並持續拓展「巷弄閱讀嘉」合作店家，將閱讀空間延伸至城市各角落，實踐「整座城市都是我的圖書館」的閱讀願景。

此外，文化局也將持續與幼兒園及學校合作推動嬰幼兒閱讀計畫，各類閱讀講座與推廣活動不中斷，飯店、獨立書店等場域亦持續成為合作夥伴。行政區域則將暫移至博物館及音樂廳空間就近辦公，民眾洽公建議先洽詢承辦人或文化局總機。

各替代普通閱覽室及期刊室開放資訊如下：

湖內里活動中心A棟2樓大教室115年4月啟用

開放時間：上午9時至下午5時，休館日：每週一及國定假日

嘉義大學林森校區CE104、CE105教室115年4月啟用，開放時間：上午9時至下午8時，休館日：每週一及國定假日

文化局強調，耐震補強工程雖帶來短期不便，卻是為打造更安全、永續的公共閱讀環境所必須。工程完成後，文化局圖書館及黃賓紀念圖書館將以更安全、友善的空間重新開館，持續陪伴市民閱讀、學習與文化生活。施工期間相關服務調整及最新工程進度，將視實際情況滾動公告，請市民留意文化局官網及官方社群平台，或洽詢文化局總機（05）278-8225#9。

圖說：嘉義市文化局圖書館及黃賓紀念圖書館辦理耐震補強工程， 115年3月2日起暫時閉館，設置各項藝文替代空間持續服務市民。 （圖：記者劉芳妃翻攝）