嘉義市文化局圖書館進行結構補強 文化藝廊展移至嘉義文創園區O棟一樓展出

【記者 劉芳妃／嘉義市 報導】因應嘉義市政府文化局耐震結構補強工程施工，文化局文化藝廊115年暫時關閉，年度展覽活動將移至嘉義文創園區O棟1樓展覽室展出(地址：嘉義市中山路616號)，首檔展出為「2026新藝代：移動的維度The Moving Dimension嘉義市當代藝術學會聯展」，展期1月21日至2月8日，歡迎市民蒞臨參觀。

嘉義市政府文化局局長謝育哲表示，文化局因將進行為期一年的耐震結構補強工程，全棟建築將閉館暫停營運。考量到在地藝文團體對於展覽活動之需求，常態性之展出不宜中斷，文化局於114年即積極尋覓適宜的替代空間；嘉義文創園區因鄰近嘉義市立美術館，便成為首選，經市府向文化部積極爭取後，文化部同意無償借用文創園區O棟1樓展覽室做為替代空間。謝局長表示，文化藝廊展覽移到園區O棟一樓展覽室展出，將成為嘉義市立美術館和嘉義文創園區的鏈接點，美術館園區和嘉義文創園區參觀的人潮可以有更多的串連，發揮加乘效益。

文創園區O棟1樓展覽室空間約70坪左右，已完成空間裝修施作，以白色展牆結構，妥善利用廊柱，營造出不同空間風格，歡迎市民朋友、藝文愛好者、遊客等，可以來嘉體驗這新藝文據點的優質展覽與魅力。

而文化藝廊於O棟1樓展覽室的首檔展出，就是嘉義市當代藝術學會的「2026新藝代：移動的維度The Moving Dimension」，主題不但呼應展出地點的移動，且該學會會員為在地知名藝術家組成，學會前身是嘉義市鐵道藝術發展協會，在鐵道藝術村時代有許多作品都是對空間的探索，如今到O棟1樓展覽室展出，相信必能帶給觀者更強烈的衝擊與體驗。

嘉義文創園區O棟1樓展覽室展覽時間為每週二至週日上午9點至下午5點，週一休館，國定假日照常開放，歡迎各界蒞臨觀賞。（圖：記者劉芳妃攝）