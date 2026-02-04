嘉義市文化局圖書館3/2起閉館1年 即起到3/1每證可借100本書

嘉義市文化局圖書館將暫時閉館約1年，調整視聽室、兒童閱覽室動線與空間。(記者王善嬿攝)

〔記者王善嬿／嘉義報導〕嘉義市政府文化局辦理文化局圖書館、黃賓紀念圖書館耐震補強工程，預計3月2日起暫時閉館約1年，閉館期間因應讀者借閱書籍需求，即日起到3月1日提高每個借書證借書量達100本，延長借書期限至今年底，此外還有世賢圖書館每週3天延長服務至晚間8點等因應措施，讓讀者借閱圖書、閱覽期刊不間斷。

嘉義市文化局長謝育哲說，文化局圖書館耐震補強工程，總工程費5081萬元，其中中央補助3337.6萬元、地方配合1743.4萬元，除結構補強、耐震施作，還將優化視聽室、兒童閱覽室的空間及動線，尤其兒童閱覽室原本約78坪，改善後空間擴大至原來的1.5倍，讓孩子有更寬敞、舒適的閱讀環境；黃賓紀念圖書館一期耐震補強總工程費1430萬元，中央補助約662萬元、地方配合768萬元，將增設無障礙電梯、調整整體動線與空間改善。

文化局說，文化局圖書館與黃賓紀念圖書館工程是配合中央公共建築耐震安全政策，經過專業評估後規劃施作；為降低閉館對市民學習需求影響，去年就啟動配套規劃，盤點可供使用公共場域、協調借用設置臨時自修空間，閉館施工期間，以嘉義大學林森校區CE棟一樓教室作為普通閱覽室及期刊室，湖內里活動中心A棟2樓為自修空間；即日起文化藝廊移至嘉義文化創意產業園區O棟1樓展覽室替代，持續提供在地藝文團體展覽使用，讓常態展出不中斷。

文化局說，文化局圖書館及黃賓紀念圖書館於閉館前，即起至3月1日每證可借書100冊至年底；閉館後將設置臨時還書箱，世賢圖書館每週四至週六延長開放至晚間8點、增加「閱讀浪書車」巡迴場次，並拓展「巷弄閱讀嘉」合作店家。

