嘉義市文化局舉辦文化志工感恩餐會 感謝共同打造有溫度的文化城市

【記者 劉芳妃／嘉義市 報導】 嘉義市政府文化局舉辦歲末文化志工感恩餐會，邀請長期投入文化局及美術館服務工作的志工夥伴齊聚一堂，黃敏惠市長出席並向大家一年來的辛勞付出表達誠摯謝意。文化局志工團自民國81年7月1日成立以來，今年邁入第34年了。目前文化局共有175位志工，美術館有107位志工，文化局透過辦理文化志工感恩餐會暨授證儀式，感謝文化志工們整年來的用心與付出。

黃敏惠市長出席餐會時表示，近來有外國友人分享，認為嘉義市的居住環境甚至優於臺北，這樣的肯定讓人感到非常驕傲，也證明嘉義市長年累積的文化底蘊與城市治理方向是正確的成果。這座城市正因為有這麼多認真優秀的文化志工無私付出，嘉義市的文化活動才能持續深化，也讓來到嘉義的朋友感受到城市的文化溫度，進一步提升嘉義市的文化能見度與影響力。

黃敏惠市長補充，文化需要時間累積與眾人共同投入，透過持續推動藝文活動與閱讀參與，結合志工夥伴長期以來的熱情付出與無私奉獻，才能讓文化活動順利推展。特別感謝每一位文化志工發揮自身影響力，為城市注入溫度與力量，讓嘉義市的文化能量不斷累積，成為一座有溫度、有深度的城市。

餐會中，黃敏惠市長也特別頒發獎項，恭賀博物館組志工王彗鐘老師榮獲中華民國志願服務協會「全國志工最高榮譽獎」──第30屆金駝獎。王彗鐘老師自退休後投入文化志工服務，十五年來服務於嘉義市立博物館、嘉義舊監獄及故宮南院，累計服務時數超過11,000小時。除館舍服務外，王彗鐘老師也長期走入校園推廣交趾陶工藝，陪伴孩子認識在地文化；在大型活動中協助統籌志工、照顧現場運作，並投入志工培訓，將多年經驗一代代傳承。她常謙稱自己只是「把該做的事做好」，卻在無數日常中，成為文化現場最穩定、最溫暖的後盾。

文化局局長謝育哲指出，文化工作的價值，往往藏在細節之中，而這些細節正是由志工夥伴們在第一線用心完成。無論是在古蹟歷史建築、博物館或美術館導覽、展場及音樂廳服務、校園文化推廣，或是大型活動的現場協助，志工們都是文化與市民之間最重要的橋梁，也讓來到嘉義的民眾與遊客，真切感受到這座城市的文化溫度。.

謝育哲局長也表示，正因為有每一位文化志工長期而穩定的投入，嘉義市的文化活動才能持續深化與累積。未來，文化局也將持續與志工夥伴攜手合作，共同為嘉義市打造更有溫度、更有深度的文化城市。（圖：劉芳妃翻攝）