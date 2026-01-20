嘉義市春節訂房率全台奪冠 以生活風景躍升旅遊首選

今年春節連續假期長達9天，交通部觀光署1月15日公布春節連假前30天訂房統計，嘉義市在假期前8天平均訂房率達55.91%，高居全台第一。數據顯示，嘉義市不僅成為返鄉的重要節點，也逐步躍升為民眾規劃春節出遊、願意停留住宿的熱門城市。

觀光署統計指出，嘉義市在除夕至初三期間訂房率持續名列前茅，其中初二更攀升至73.28%。市府分析，這樣的表現反映嘉義市已不只是過境城市，而是能吸引旅客在春節期間深度走訪、安排多日停留的旅遊目的地。

↑圖說：嘉義市文化路夜市成為全台夜市人潮之冠。（圖片來源：嘉義市觀新處提供）

嘉義市長黃敏惠表示，市府在全力拚經濟、照顧民生的同時，也將觀光視為帶動城市發展的重要引擎。春節訂房率的亮眼成績並非一蹴可幾，而是多年來市府與旅宿業、觀光產業夥伴共同努力的成果，透過改善旅遊環境、提升住宿品質，逐步累積旅客信任，讓旅客願意留下來，甚至一來再來。

黃敏惠也指出，嘉義市雖然腹地不大，卻因城市尺度緊湊、動線清楚，特別適合發展貼近日常的生活型觀光。旅客不必趕行程，就能在市區內串聯文化、美食與街區風景，這樣的城市節奏，正是嘉義市近年吸引旅宿業者與旅客長期投入的重要關鍵。

↑圖說：嘉義市立美術館 則為全台博物館類人次最高的場館 。（圖片來源：嘉義市觀新處提供）

觀光新聞處長張婉芬表示，嘉義市觀光能量近年呈現明顯成長。依交通部觀光署統計，2019年市長上任時，嘉義市觀光人次仍維持在百萬級規模，至2024年已突破2,600萬人次，2025年截至11月更達2,665萬人次，整體成長約17倍，顯示市府在拚經濟的同時，也同步加大推動觀光的力道，成果逐步顯現。

張婉芬進一步指出，嘉義市的成長並非集中於單一景點，而是展現在多元場域的整體表現上。依觀光署統計，文化路夜市不僅是嘉義市人氣最高的景點，也是全國夜市人次第一；嘉義市立美術館則名列全台博物館類人次最高場館，顯示嘉義市在庶民生活場域與文化空間兩端，同時具備高度吸引力，逐步形塑均衡而多元的城市旅遊結構。

↑圖說：嘉義市著名的在地美食 吸引許多民眾。（圖片來源：嘉義市觀新處提供）

她也觀察到，嘉義市旅遊型態正持續轉變，來訪旅客年齡層下降，自由行比例穩定提升，旅遊動機不再只為單一美食，而是深入老屋空間、咖啡文化與街區日常。市府近年透過影視協拍，讓更多人從影像中看見嘉義市的城市樣貌，進而轉化為實地造訪與停留，為城市觀光累積長期動能。

從春節訂房率、觀光人次到旅客結構的轉變，嘉義市觀光正逐步轉向以生活體驗為核心的城市旅遊模式，也成為近年城市發展的重要推力。

