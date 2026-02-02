嘉義市春節關懷社福機構 黃敏惠市長致贈春節慰問金

(記者廖建智嘉義報導)

春節將屆，嘉義市政府為照顧社福機構，讓身心障礙者及長輩能安心歡度佳節，（2）日上午，嘉義市長黃敏惠前往嘉義濟美仁愛之家及晨光智能發展中心致贈慰問金與春節紅包，提前向機構中大小朋友及身心障礙朋友拜年，傳遞新春祝福。本次共致贈本市12家社福機構，每家新臺幣3萬6千元春節慰問金，祝福大家一同過好年。



黃敏惠市長首先前往濟美仁愛之家，關懷中心內接受照護的長輩，並親自致贈春節紅包，為大家送上新年的祝福，並逐一向長輩及辛勤付出的工作人員拜年，中心洋溢著濃濃的年節氣氛。黃敏惠市長感謝濟美仁愛之家54年來為嘉義地區的長者們提供妥善的照顧，且透過多元化的服務維持長輩的生活功能，更鼓勵長輩積極參與復健，重新找回生活的動力與意義，讓中心接受照護的長者，都能擁有安心、充滿愛且有尊嚴的生活環境，快樂安享晚年。



黃敏惠市長隨後前往晨光智能發展中心，關懷中心內的孩子與心智青年。孩子們熱情邀請黃敏惠市長一同圍成圓圈「圈住好運」，手拉彩虹圓旗，將圓旗內的紅包向上拋起，象徵新的一年財源滾滾、一路發，一同獻上最真摯的新年祝福，現場充滿歡笑與溫暖。



黃敏惠市長表示，晨光的精神是「站在你一回頭就看見的地方」，看見大家展現的互助與支持，讓城市累積更多溫暖與力量。黃敏惠市長也特別感謝晨光智能發展中心23年來的辛勤付出，長期陪伴身心障礙者成長，透過多元照顧與培力服務，幫助每一位服務對象發展潛能、維持穩定生活。教保員是一份非常辛苦、卻極其重要的工作。因此，我們為社福機構教保人員設立久任獎金，讓人才願意留下來。



晨光智能發展中心陳惠璇老師表示，晨光總是會站在你一回頭就看見的地方，也感謝市府團隊的用心與行動，讓教保員感受到被理解、被重視，也更有力量持續陪伴孩子與家庭向前走。



社會處長李思賢表示，嘉義市始終將「照顧弱勢、世代共好」作為施政的重要核心。2025年，嘉義市在健康城市、高齡友善及國家永續發展等多項中央評比中屢獲肯定，展現城市治理的穩健成果。面對即將邁入超高齡社會，市府堅信「科技要為人服務」，透過跨局處整合與智慧應用，讓政策真正走進市民生活，在有限資源下持續累積城市競爭力。市府將持續結合企業與民間力量，深化健康促進、長照整合與智慧科技應用，打造全齡共享、世代宜居的幸福城市，讓不同年齡、不同族群都能在嘉義市被尊重、被照顧，活出自我價值與生命意義，實現「世世代代好徛起，大大小小隴佮意」的城市願景。



