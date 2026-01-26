嘉義市普發消費現金6000元首波領取率逾8成6
(記者廖建智嘉義報導)
嘉義市政府推動振興經濟「強化民眾消費韌性普發現金」加碼計畫，首波領取消費現金6000元及65歲以上老人春節禮金1000元，於1月24、25日圓滿完成。嘉義市政府民政處初步統計普發消費現金6000元發放率86.03%，共發出13億4,693萬4,000元；老人春節禮金發放率92.43%，共發出4,830萬元整。
嘉義市長黃敏惠25日傍晚也在臉書感性地寫下「事前的作業很辛苦，領錢的當下很幸福。」感謝所有工作人員一同完成現金發放這項重要任務，從發放前訂定分流、清點等細節開始仔細籌備，這兩天每天都清晨5點多就起床，偕同警力一同將現金送往發放所，確保各項作業能夠順利進行。同時也感謝市民朋友能夠體諒工作人員的辛勞，多一分地等待，讓流程能夠順利進行。這兩日能有秩序的發放現金，要感謝全體市民、工作人員共同合作努力。
嘉義市政府民政處偕同兩區公所初步統計這兩天的發放數量，西區兩天累積統計普發6000元發放率86.31%，已發出7億4,988萬元；老人春節禮金發放率92.84%，已發出2,550萬7,000元。東區統計普發6000元發放率85.61%，已發出5億9,705萬4,000元；老人春節禮金發放率91.99%，已發出2,279萬3,000元。接下來將進一步清點確定名冊後，後續進行補發工作。
嘉義市政府民政處提醒，來不及於首波發放領取消費現金的民眾，可於115年1月30日、31日及2月6日、7日，上午9時至中午12時、下午2時至5時，至戶籍地所屬之聯合里辦公處補領。不管是本人領取或代領，仍須攜帶領取通知單正本或影本、身分證正本、印章及相關證明文件，相關訊息可至嘉義市政府網站「嘉義市振興經濟普發現金6000元」專區（網址：https://www.chiayi.gov.tw/cp.aspx?n=12892）查詢。
