嘉義市普發現金6千元 黃敏惠親點15.8億現鈔

嘉義市長黃敏惠提醒，「不要忘記，一定要帶身分證的正本以及印章，不要忘了一定要在地消費。這也就是我們共同的責任，希望我們一起來提振產業，幫助我們的嘉義市所有的產業，一再的振興而且往前進。」

15.8億元的千元現鈔擺放在一起，場面相當壯觀。黃敏惠親自點交大批現鈔，確認金額無誤以及發放流程安全無虞，為後天起春節前普發作業做好最後把關。

另外，南投仁愛鄉日前也宣布全鄉普發現金，每名鄉民2000元，只要去（2025）年6月30日前設籍在仁愛鄉的就可請領，大人小孩都有，將從2月到6月採兩個階段發放。

