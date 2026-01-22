嘉義市普發現金6000！15.8億「錢牆」曝光 黃敏惠：市府發錢、市民花錢

嘉義市 / 武廷融 綜合報導

嘉義市政府加碼普發現金，將於24日、25日連續兩天發放每位市民6,000元現金以及65歲以上長輩每人1,000元春節禮金。嘉義市長黃敏惠今(22)日前往臺灣銀行嘉義分行點交約15.8億元現鈔，並提醒市民朋友，本次普發現金市府設置136處發放所，請依通知單指定地點，攜帶身分證正本與印章前往領取。

嘉義市政府在團隊通力合作與議會支持下，將於1月24日至25日發放每位市民6,000元現金，總金額達15億8,000多萬元。黃敏惠表示，嘉義市嚴守財政紀律，連續15年未舉債、公共債務連續7年維持零負債，並在秉持撙節支出、善用歲計盈餘，不舉債、不排擠原有年度預算的原則下發放現金。

此外，今年同時也加碼發放65歲以上長輩每人1,000元春節禮金，讓長輩也能共享成果、安心過年。黃敏惠也喊話市民支持在地消費，將資源留在嘉義市，帶動商圈、夜市與在地產業活絡，「市府發錢，市民花錢，嘉義市大賺錢」共同為城市注入更多前進動能。

現金領取分為三個階段，第一階段市民可於本週末115年1月24日（六）及1月25日（日），上午8時30分至下午4時，依通知單說明攜帶相關文件前往指定發放所領取；第二階段於115年1月30日、1月31日及2月6日、2月7日，上午9時至中午12時、下午2時至5時，至戶籍地所屬之聯合里辦公處補領。

嘉義市政府提醒，市民如無法於上述期間領取現金，第三階段可於115年3月2日至3月15日透過線上申請或紙本申請兩種方式向市府申請匯款，申請網站將另行公告，申請匯款之款項將於115年4月30日前撥入指定帳戶，逾期依上述三階段方式未領取或未申請轉帳者，視同放棄，不再補發。

