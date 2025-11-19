嘉義市普發3千「加碼到6千」？ 黃敏惠：財源沒問題

▲ (圖/嘉義市議會)

嘉義市 / 武廷融 綜合報導

「普發現金一萬元」不少民眾都已經收到，而嘉義市議會日前決議通過建議市府研議「加碼」普發現金3000元，嘉義市長黃敏惠更拋出，只要法令許可，加碼普發6000元都沒問題。而嘉義市議員今(19)日再問普發進度，黃敏惠強調，嘉義市財源沒問題，程序跑完就能正式發放。

嘉義市議會5日由國民黨團書記張秀華議員臨時提案，建議市府「再加碼普發每人3000元」，獲得全數同意，臨時動議當場通過。黃敏惠日前更表示，只要符合行政程序和相關法律規範，「發6000元也沒問題」。而嘉義市議會今日上午質詢，黃敏惠表示，普發現金就是「普遍民意」，市府會在事務會議通過後、立即送議會審議，程序跑完就能正式發放。

而議員張秀華詢問，普發3千加到6千，是肯定的？黃敏惠說，嘉義市財源沒問題，多年來嚴守紀律、公共債務7年維持零，使市庫累積約28億元、另有12億元累計剩餘可作後續運用。張秀華接著問是否能在12月初發放？黃敏惠表示在考量範圍內。不過黃敏惠也提醒，現在「嘉義市普發現金」還沒有任何領取程序，網路上若有宣稱「嘉義普發開始領」的訊息，請民眾不要上當受騙，務必提高警覺，不要提供帳號、密碼、個資。

