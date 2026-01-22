嘉義市普發6千！ 黃敏惠親點15.8億現鈔「錢牆」超壯觀

嘉義縣 / 綜合報導

嘉義市除了全民普發一萬元，還加碼發給每位市民6000元現金，市長黃敏惠今(22)日就親自到銀行點交總共大約15.8億元現鈔，嘉義市警察局也出動多名警力護鈔，一路小心翼翼的先運送到嘉義市警局，24日和25日會分送到136個發送所，然後開始讓民眾領取，而一次提領15.8億元的鈔票，所有工作人員都大開眼界，市長黃敏惠現場也嘗試搬起裝在籃子內的1千萬元鈔票，結果費了好大的力氣才搬了起來！

點鈔機沒停過，不只機器點，還有人力數鈔票，現場一綑又捆的千元鈔，好幾名工作人員邊擺邊數，最後排成了一大塊的鈔票磚，相當的壯觀，這一座鈔票磚，總共就有15.8億元，嘉義市民政處長林家瑋VS.嘉義市長黃敏惠說：「加油，搬起來。」一個塑膠籃裝了千萬鈔，市長黃敏惠費了好大的力氣，才勉強的搬了起來，而這全部的錢，是要加碼發給嘉義市民的，每人發6千。

嘉義市長黃敏惠說：「因為我們有稅計剩餘，我們能夠得到大家共同努力，今天這一些成果，我們應該要全民能夠共享。」隨後這可觀的一大筆現鈔，被搬上運鈔車，一路送往嘉義市警局，運鈔車前後都有警車戒護，來到市警局時，周圍部署大批警力護鈔，15.8億元暫放警局內，24、25日才會發送到136處發送所，民眾帶著身分證正本跟印章才能領取。

嘉義市民說：「我們家裡面有5個人，所以說我們就是有3萬元的收入，很高興，有這份紅包，大家可以歡喜過新年。」大家對於多了這6千元都非常的開心，有人計畫要多準備點年菜，有人要換購家電，也有修車廠業者，提醒大家，春節出遊，可以用這6千元來檢修車輛。

嘉義市民說：「把這錢花在檢修車子上，出門也比較安全，買一些比較營養的，還是出外遊玩這樣。」嘉義市民也說，希望把這6千元在嘉義市區消費，大家一起幫嘉義市拚經濟。

