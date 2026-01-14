嘉義市普發6000元來了！65歲長者加1000元 春節再領600元

快領普發6000元過好年！嘉義市政府宣布，近期將發放普發現金6000元、老人春節禮金1000元，同時，民眾逛夜市也可拿到最高600元「商圈夜市券」，好康千萬別錯過！

嘉義市宣布發放普發現金6000元。（示意圖／中天新聞）

嘉義市政府「加碼普發現金每人6000元計畫」拍板，凡於2025年12月8日（含）前設籍於嘉義市的民眾，以及2025年12月8日（含）之前出生者，並於2026年2月6日前辦妥出生登記且設籍嘉義市的民眾，均可領到普發現金6000元。

領取普發現金的通知單將在1月16日起送往市民戶籍地址，1月24日、25日的早上8時30分至下午4時整，民眾可持通知單前往各區指定地點領取6000元。若未在主要發放日完成領取，也可在1月30日至31日、2月6日至7日的早上9時至中午12時、下午2時至傍晚5時，到戶籍地所屬的聯合里辦公處補領。

嘉義市老人春節禮金部分，發放對象為2026年2月17日（含）當天年滿65歲、設籍嘉義市滿半年以上的長者，1月16日起發送領取通知單到市民戶籍地址，符合領取資格的長者，也是在1月24日、25日的早上8時30分至下午4時整，到指定地點領取，可同時領取普發現金6000元。

老人春節禮金可由本人親自領取，需備齊通知單、國民身分證正本、印章，若委託他人代領，受託人需年滿18歲，且要攜帶通知單、委託書、委託人，還有委託人與受託人雙方的國民身分證與印章。

如果未能在發放日當天領老人春節禮金，後續可在1月30日至31日、2月6日至7日的早上9時至中午12時、下午2時至傍晚5時，至戶籍地所屬的聯合里辦公處補領，如逾期未領也未申請轉帳者，不再補發。

同步開放轉帳方式兌領老人春節禮金，申請時間為2026年3月2日至3月15日，分線上申請、紙本申請2管道，預計2026年4月30日前撥款入帳，詳細訊息將在嘉義市府官網另行公告。

嘉義市2月1日起再送商圈夜市券，每人最高可獲600元。（圖／翻攝自Facebook@ 勇媽阿惠 - 黃敏惠 ）

另外，無論是嘉義市民或遊客，2月1日起到嘉義市店家消費滿2000元，即可獲得「商圈夜市券」200元，每人最高可領600元。嘉義市府提醒，消費發票開立日期需在2026年2月1日之後，商圈夜市券3月2日起開放兌換，詳情可洽嘉義市政府建設處臉書與市府官網。

