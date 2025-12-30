嘉義市普發6000元春節前發放 可補領或申請轉帳

（中央社記者黃國芳嘉義市30日電）嘉義市加碼普發每名市民新台幣6000元現金，明年1月24日、25日發放，發放對象是今年12月8日前設籍市民。市長黃敏惠今天說明，若無法當日領取，可擇日補領或申請轉帳。

嘉義市政府發布新聞稿，黃敏惠今天在市務會議中，就普發現金政策的發放對象、領取方式及相關注意事項進一步說明。

黃敏惠表示，普發現金發放對象須同時符合以下條件，今年12月8日（含）前設籍且造冊日今年12月24日仍設籍嘉義市（不含於發放日前死亡者）；今年12月8日（含）以前出生者，於明年2月6日前辦妥出生登記並設籍嘉義市都可領取。

現金主要發放日期為明年1月24日及1月25日，連續2天上午8時30分至下午4時，市民可依通知單前往各區指定地點領取。領取通知單將自明年1月16日起，送達市民戶籍地址。

黃敏惠表示，市民若未能於主要發放日完成領取，可於明年1月30日、1月31日及2月6日、2月7日，於上午9時至中午12時、下午2時至5時，到戶籍地所屬聯合里辦公處補領。

黃敏惠提到，如市民因故無法於上述時段領取現金，可於明年3月2日至3月15日申請轉帳，提供線上及紙本2種方式，相關申請網站後續再行公告；款項於明年4月30日前撥款入帳；未於期限內領取或申請轉帳者，視同放棄，不再發給。

針對領取方式，黃敏惠提醒，領取消費金可親自或委託他人辦理，須憑通知單、國民身分證正本及印章；受委託代領者須為年滿18歲成年人，並備妥通知單、委託書、委託人及受託人國民身分證與印章。未成年人則由法定代理人代領，並檢附通知單、法定代理人國民身分證、印章，以及未成年人國民身分證、戶口名簿或戶籍謄本正本（3擇1）。（編輯：張雅淨）1141230