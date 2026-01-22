嘉義市普發6000元疊現金牆 警察局全面動員戒護安全

cnews204260122a04

CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導

嘉義市政府將於1月24日、25日連續兩天，加碼普發每位市民6000元現金以及65歲以上長輩每人1000元春節禮金。市長黃敏惠今（22）日前往臺灣銀行嘉義分行，點交約15.8億元現鈔，確保發放作業安全無虞，並慰問第一線辛苦的工作人員。嘉義市警局則表示，為讓市民順利安全領取消費金，1月24、25日兩日，將動員最大警力能量，除針對136處發放處所，派遣專責戒護警力外，並規劃機動處理及巡守編組，劃分區塊執行巡邏勤務及應處突發事故，計使用警力550人。

廣告 廣告

市長黃敏惠提醒，普發現金時，市府已設置了136處發放所，讓市民就近領取，請市民依通知單指定地點，攜帶身分證正本與印章前往領取。由於去年丹娜絲颱風及美國關稅政策，對產業與民生帶來的衝擊，市府在團隊通力合作與議會支持下，決定於1月24日至25日發放每位市民6000元現金，總金額達15億8000多萬元。

cnews204260122a05

黃敏惠表示，嘉義市嚴守財政紀律，連續15年未舉債、公共債務連續7年維持零負債，並在秉持撙節支出、善用歲計盈餘，不舉債、不排擠原有年度預算的原則下發放現金。今年同時加碼發放65歲以上長輩，每人1000元春節禮金，讓長輩也能共享成果、安心過年。

市府建設處表示，6000元加碼普發現金的發放對象，為去（114）年12月8日（含）前設籍，而且造冊日去（114）年12月24日仍設籍嘉義市（不含於發放日前死亡者），另外去（114）年12月8日（含）以前出生，並於今（115）年2月6日前，完成出生登記並設籍嘉義市者，亦可領取。社會處則表示，去（114）年8月17日前設籍嘉義市，今（115）年2月17日年滿65歲者，可領到1000元老人春節禮金。

市府表示，現金領取分為3個階段，第1階段市民可於今（115）年1月24日（六）及1月25日（日），上午8時30分至下午4時，依通知單說明攜帶相關文件前往指定發放所領取；第2階段則於今（115）年1月30日、1月31日及2月6日、2月7日，上午9時至中午12時、下午2時至5時，至戶籍地所屬的聯合里辦公處補領。

cnews204260122a06

市民如無法在期間內領取現金，第3階段則可於今（115）年3月2日至3月15日，透過線上申請或紙本申請兩種方式，向市府申請匯款。申請網站將另行公告，申請匯款款項，將於今（115）年4月30日前撥入指定帳戶，逾期依3階段方式未領取或未申請轉帳者，視同放棄，不再補發。

市警局長陳明志則特別提醒，若接獲來源不明的簡訊、電話或網路訊息，請秉持「不點擊、不填輸、不匯款」原則，立即撥打165反詐騙諮詢專線或110報案查證，共同守護財產安全，打造安全宜居的嘉義市。

照片來源：嘉義市府、警方提供

更多CNEWS匯流新聞網報導：

網路購物賺差價 警及時救援保住84萬元詐款

追撞臨停車輛波及停車格4汽車 疑是看導航分心肇禍

【文章轉載請註明出處】