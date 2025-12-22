嘉義市普發6000元預算通過！65歲以上長者加碼1000元紅包

嘉義市加碼普發6000元振興經濟計畫案，追加減預算案22日在議會通過。(取自嘉義市議會開議即時影像／呂妍庭嘉義傳真)

嘉義市將普發6000元，連帶提出促進商圈及夜市活絡、補助自由行計畫等提案，總經費16.8億元送嘉義市議會臨時會審議，今(22日)追加減預算案照原編通過，市長黃敏惠感謝議會支持，會盡快公告發放對象、領取條件及發放日期等細節，另普發作業也將同步發放65歲以上市民1000元春節禮金，建設處長呂獎慧承諾，一定會在農曆年前讓民眾領到紅包好過年。

嘉義市議會今召開第11屆114年第6次臨時會，聯席審查市府追加減預算，多位議員關切發放資格、領取方式，在主席財政小組召集人李忠曆詢問下，呂獎慧說明，市府提出振興經濟「強化民眾消費韌性普發現金」加碼計畫，除普發6000元外，也提出「振興經濟促進商圈及夜市活絡計畫」、「振興經濟嘉義市觀光產業補助自由行計畫」、「振興經濟永續新生活推動計畫」等提案，其中普發預算金額16億2100萬、商圈計畫3000萬、觀光補助2500萬，另永續新生活350多萬，預算通過後，會再對外公布細節。

廣告 廣告

議員王浩率先質疑，嘉義市普發6000元的事務費編1950萬，但竹北市也發6000元，行政費才1000初頭，不解嘉義市為何比較高？也提到市府發文到學校，要求所有老師造冊，但選舉時也只徵詢有意願的教師，市府作法對老師很不尊重。

張秀華說，之前市府搭配中央五倍券，普發每人2000元是在投開票所，這次是否比照？並再次呼籲民眾小心詐騙。

呂獎慧澄清，這次除普發6000元現金，連同65歲以上市民福利金也會一起發放，共有100多處發放點，不但發放人員更多，發放點也比之前2000元多，以方便民眾領取，重申不會強迫老師一定要擔任工作人員，無強制性。

傅大偉關心新生兒的領取資格限制和戶籍轉入期限。李忠曆也提到，坊間或網路流傳會分3次發放版本，限期沒領到是不是就拿不到6000元，大家都在關心，市府應盡快公告。

呂獎慧則再次重申，目前有幾個發放資格基準日還在討論，預算通過後，經市府進一步研議，才能正式對外公布，至於無法領現金民眾，目前規畫造冊匯款。

黃敏修批評，市府這次普發現金，一路走來扭扭捏捏「很奇怪」，既然已送預算案到議會，應該有草案或建議案提給議會，供大家參考，不然預算通過，豈不是開空白支票。

顏翔熹認為，新生兒領津貼家長都要有設籍半年的限定，現普發現金以設籍基準日為準，又沒限制多久內不能遷走，可能有人為了6000元而來，領到錢就走了，作法太過寬鬆，畢竟這筆錢是回饋給在嘉義市生活的市民，要求市府研議，並進一步問到，從議員提案普發到市府確定普發期間，遷入多少人？要多發多少錢？

呂獎慧說，以11月底人數統計，戶籍人口數約26萬1000人左右，遷出、遷入換算多出來的設籍人口近600人，大概要發360萬左右。

至於呂獎慧所謂的長者福利金，社會處表示，是今年新增對65歲以上市民發放的1000元春節禮金，只要在明年2月23日前滿65歲，且設籍6個月就符合資格。

嘉義市議會今審查「嘉義市振興經濟加碼普發6,000元現金」相關預算案，並照原編列內容通過，黃敏惠感謝市議會的大力協助，也感謝議員於審查過程中提出的諸多寶貴意見。

黃敏惠表示，市府目前正加速處理並協調相關行政作業，包含發放對象、領取條件及發放日期等細節，相關資訊將於近日公告於嘉義市政府官方網站，請市民多加留意市府公布訊息。

更多中時新聞網報導

勞動部：保障最低時薪 消費端影響不大

台灣世曦 違規發獎金 追回數千萬 主管調職

GD稱霸MMA 抱7獎大贏家