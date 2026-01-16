嘉義市普發6000元！誰能領？怎麼領？消費滿額再送600元！QA一次看｜Yahoo補助通

嘉義市民有福了！為了振興經濟，嘉義市推動「強化民眾消費韌性普發現金」加碼計畫，市民每人發放6000元，第一階段採實體現金發放，民眾可於1月24與25日在136處發放所領取，今（16）日將發放通知單暨委託書。究竟嘉義市普發6000元領取資格如何規範？怎麼領？必知Q&A，Yahoo新聞編輯室馬上帶您一文搞懂。

相關新聞》再普發6000元！嘉義市136處領取地點、時間曝光

嘉義市普發現金6000元，這包大紅包，市民朋友千萬不要忘記領取哦！（示意圖／Getty Images）

嘉義市普發6000元，發放對象是誰？領取資格為何？

2025年12月8日（含）前設籍，且2025年12月24日仍設籍的嘉義市市民。

2025年12月8日（含）前出生者，在2026年2月6日前辦妥出生登記，並設籍於嘉義市者。

嘉義市普發6000元發放對象。（截圖取自／嘉義市政府）

廣告 廣告

Yahoo補助通文中banner

嘉義市普發6000元，領取方式有哪些？

嘉義市民朋友一定想問，普發6000元現金究竟該怎麼領？別擔心，你可以遵循下列三種方式，帶上必備物品領取哦！

嘉義市普發6000元領取方式。（截圖取自／嘉義市政府）

嘉義市普發6000元，領取時間、地點為何？

第一階段領取「現金」：

第二階段申請「匯款」：

申請時間：3月2日（一）至3月15日（日），款項將於4月30日（四）前撥款入帳。

申請方式：可透過線上申請（網址另行公告）或書面申請（下載轉帳申請表，並檢附身分證影本與台灣銀行或郵局的存摺封面影本，於申請時間的上班時間送交或掛號郵寄到嘉義市東區、西區戶政事務所申請）。

友善提醒，嘉義市民朋友若是沒有在期限內領取現金或申請轉帳，視同放棄，就會跟這筆6000元擦身而過囉！

嘉義市普發6000元第一階段發放時間／地點。（截圖取自／嘉義市政府）

嘉義市普發6000元第二階段發放時間／地點。（截圖取自／嘉義市政府）

嘉義市普發6000元，會自動入帳嗎？還是一定要去領？

普發6000元現金不會自動入帳！請務必透過上方提到的實體站點領現金，或以線上或書面方式提出申請匯款，領取這筆6000元消費金。千萬不要傻傻地坐等6000元找上門，錯過領錢的期限可就捶心肝啦！

小編溫馨呼籲，普發現金相關資訊，請以「嘉義市政府官方平台公告」為主，切勿輕信網路流傳或來源不明的訊息，避免受騙。

嘉義市普發6000元再放大！消費滿額免費送商圈夜市券

普發現金6000元之外，嘉義市長黃敏惠宣布，加碼推出600元商圈夜市券。各位只要在嘉義市店家消費滿2000元並取得發票，便能獲得200元商圈夜市券，每人最多可領600元！請留意，發票開立日期須為2月1日（日）後，活動自3月2日（一）起開始兌換，詳情嘉義市政府後續會再公告。換句話說，2月1日開始，吃飯、購物的發票記得收好，才可以兌換商圈夜市券！

延伸閱讀》嘉市不只普發6千！「符合1條件」加碼最多600元夜市券 領取時間一次看

撰稿記者：陳昭容

核稿編輯：廖梓鈞

參考資料

※嘉義市振興經濟普發現金6000元（嘉義市政府）

※嘉義市加碼普發現金6000元（嘉義市政府財政稅務局臉書粉專）

※放大你的普發6000現金（嘉義市長黃敏惠臉書粉專）