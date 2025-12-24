嘉義市普發6000元12/8前設籍都能領 明年1/24、1/25發放

嘉義市加碼普發每名市民新台幣6000元現金，昨天經市議會三讀通過。市長黃敏惠今天宣布明年1月24日、25日發放，發放對象是今年12月8日前設籍的嘉義市民，發放方式將比照2021年發放振興消費金方式進行。

嘉義市加碼普發每名市民新台幣6000元現金，23日經市議會三讀通過；市長黃敏惠（前中）24日在施政7周年記者會上宣布，明年1月24、25日發放。（圖／嘉義市政府提供）

嘉義市議會臨時會聯席會議22日審查「嘉義市振興經濟加碼普發6000元現金」16億2100萬元等相關預算案，並照原編列內容通過，議會昨天上午進行二、三讀會，並在會中三讀通過。

黃敏惠今天以「共好」為主題，帶領市府團隊於市府中庭舉行施政7周年記者會，她致詞表示，今年在丹娜絲風災與國際關稅衝擊下，嘉義市堅持「顧產業、顧民生」，在12月8日提出振興經濟「強化民眾消費韌性普發現金」加碼計畫，內容涵蓋促進商圈與夜市活絡、觀光產業補助等。

黃敏惠指出，市府運用歲計賸餘加碼普發每名市民6000元現金，發放時間點安排在明年1月24、25日，發放對象是114年12月8日（含）前設籍的嘉義市民，發放方式將會比照2021年發放振興消費金方式進行，後續將再正式發布相關公告和注意事項。