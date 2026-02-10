嘉義市普發6000！加碼夜市券最高可換600元 再抽百萬現金

嘉義市政府普發6000元，市長黃敏惠鼓勵民眾在地消費。（嘉市府提供）

嘉義市政府普發6000元，鼓勵民眾在地消費，活絡地方經濟，市府加碼2500萬元推出「振興商圈夜市券」，累計消費滿2000元兌換200元券，自3月2日起兌換，最多可換600元，還可參加抽現金獎，獎項總價值高達100萬元，春節期間到商圈、夜市消費都有夜市券可拿。

市長黃敏惠指出，「振興商圈夜市券」不限嘉義市民，全台民眾自2月1日起到嘉義市消費索取嘉義市店家開立的統一發票，皆可參與，春節期間來嘉義市走春、逛商圈也能拿到商圈 夜市券。

市民把領到的普發6000元振興消費金在地消費後，再換600元的振興商圈夜市券繼續買，讓市民跟嘉義市店家都「六六大順、賺大錢」。

嘉義市政府以2500萬元推「振興商圈夜市券」，使用方法說明。（嘉市府提供）

嘉市府將於2月12日下午1時30分在鈺通大飯店辦理店家說明會。（嘉市府提供）

嘉市府表示，凡持有自民國115年2月1日起「稅籍設在嘉義市」店家的消費發票，累計滿 2000元，可於115年3月2日起，至市政府一樓中庭兌換200元振興商圈夜市券（每張面額100元），每人最高可兌領600元，每日提供800個名額，總經費2500萬元兌完為止。

為方便使用「振興商圈夜市券」，市府廣邀轄內營業店家加入「收券合作行列」，商圈店舖、夜市攤商、市場及攤集場、餐飲、零售、旅宿與各類服務業者都有，吸引持券消費人潮，把人潮帶進店裡，把買氣留在嘉市。

嘉市府將於2月12日下午1時30分在鈺通大飯店辦理店家說明會，提供實體及線上參與方式，歡迎店家業者報名，相關訊息可查詢嘉義市政府建設處官網與臉書粉絲專頁。

