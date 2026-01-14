嘉義市暫不跟進免費營養午餐 今年已編1.38億補助：依既定政策前行

[FTNN新聞網]政治中心／綜合報導

嘉義縣政府今（14）日宣布營養午餐免費政策，全台僅剩新北市、嘉義市未跟進。嘉義市教育處指出，今年已自編預算1.38億元，補助公立國中小午餐食材、行政經費、「三章一Q」食材獎勵等費用，將依既定政策穩健進行，後續隨時進行政策評估，待適當時機再行研議，也意味嘉義市暫時不跟進這項擴及幾乎所有縣市的政策。

嘉義市政府指出，今年已自編預算1.38億元補助餐費，將依既定政策穩健進行，意味其暫時不跟進免費營養午餐政策。（圖／取自臉書／嘉義市政府教育處 Cy-Edu）

嘉義市暫不跟進免費營養午餐政策。嘉市教育處指出，2026年已編列包含營養飽育6000萬（每餐12元）、食材補助2700萬（國中每餐7元、國小每餐5元）、「三章一Q」（每餐10元）5100萬，共計1.38億元，用於補助公立國中小午餐食材及行政經費，加上向家長收取之午餐費，國中每餐38元、國小每餐35元，全數用於食材採購，以及每週2瓶鮮乳（每餐平均8元）的補助，每餐費用分別為國中75元、國小70元。

教育處說明，嘉義市各國中小目前已全面自辦廚房，並設置食育組長與營養師一起把關午餐品質，透過專業菜單規劃與審核機制，優先選用「三章一Q」在地食材，堅持「原型食物」優先，減少多重加工製品出現之頻率，確保學校午餐提供足夠的膳食纖維、蛋白質等營養素來達成營養均衡及減少添加物攝取，並配合時令搭配當季食材使菜色更加多樣化；而為減少食材浪費，學校也會檢討學童菜色喜好及廚餘量變化，適時調整菜單、提升餐點品質，以確保供應量符合實際需求。

教育處表示，嘉義市政府將依既定政策穩步前行，持續把關午餐食材、廚餘減量及菜單品項，兼顧營養與品質，後續也會隨時進行政策評估，待適當時機再行研調。

