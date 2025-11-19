嘉義市有望普發6000元！黃敏惠親曝：財源沒問題

嘉義市長黃敏惠表示普發現金財源沒有問題。（廖素慧攝）

嘉市議員張秀華在定期會上力促加碼普發6000元。（翻攝自市議會官網）

嘉義市議會國民黨團書記長張秀華議員在此次議會定期大會緊盯市府加碼普發現金，今天再質詢市長黃敏惠，普發現金是打從心底就想從3000元加碼到6000元嗎？確切發放時間是什麼時候？黃敏惠表示，早有盤算，不是臨時起意，市庫累積約28億元，另有12億元可後續運用，財源絕對沒問題。

張秀華起初提案建議發3000元，後來有加碼至6000元的民意聲浪，還有發放的時間點，都成大家矚目的焦點。

張秀華質詢表示，12月初發放可以嗎？12月初有議會臨時會，可以審預算，是最好的發放時間點，且近來有許多民眾詢問，甚至有人已去郵局詢問「可以領了嗎？」

張秀華再三確認，從3000元加到6000元，是肯定的嗎？

黃敏惠表示，各黨議員一齊發聲，就是「普遍民意」，也是市府推動的重要後盾，「我們財源沒問題」，這不是輕易說出來的。

黃敏惠也呼籲，目前尚無發放確切時間，若網路上出現「嘉義普發現金開始領」的訊息，務必提高警覺，不要提供帳號、密碼、個資，市府普發現金的發放方式會比照上次普發2000元消費金的模式，明確公告、實體發放。

