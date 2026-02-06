嘉義市東區舒壓行程新選擇 泊好時美甲咖啡複合模式掀話題

泊好時採用複合式空間，以溫暖燈光與細膩服務打造放鬆氛圍，讓訪客能享受生活的美好時光（圖/Medick Marketing Ltd.提供）

在嘉義市東區，複合式店型逐漸成為小型創業者降低風險、提高坪效的解方之一。位於民權路的 泊好時美甲咖啡CAFEiNAIL，以「咖啡 × 美甲」的雙主軸經營模式，嘗試在競爭激烈的服務市場中，建立差異化定位。

從單一服務到複合營運 降低創業波動風險

泊好時美甲咖啡CAFEiNAIL，創辦人過去以美甲工作室形式經營，主要的服務包含藝術美甲及手足保養。隨著市場競爭加劇、租金及人力成本持續上升，單一服務模式對營收穩定度的考驗日益明顯。



在評估空間使用效率與客群行為後，創辦人選擇導入咖啡服務，將原本的「等待時間」轉化為可變現的消費體驗，形成雙線收入結構。此舉不僅延長顧客停留時間，也提高單次來店的客單價。

店內的分區空間，有效保護客人隱私及餐飲衛生，使整體空間可相互融合又不會互相干擾（圖/Medick Marketing Ltd.提供）

AI 智慧美甲導入 補足人力彈性



在美甲服務端，泊好時美甲咖啡CAFEiNAIL導入 AI 智慧美甲設備，提供一指200元的快速美甲選項，作為傳統凝膠設計與保養服務之外的補充。這樣的設備可在特定時段承接客人到店的基礎需求，降低人力依賴度的同時，也提高翻桌率，對小型店面具備實際營運彈性。



創辦人表示，AI 並非取代美甲師，而是讓人力集中在高附加價值的設計與顧客關係的經營上。

店內除了可以施作精緻的美甲，也可同時享用品牌精選的咖啡及甜品（圖/Medick Marketing Ltd.提供）

咖啡作為「低干擾、高接受度」的加值服務



泊好時美甲咖啡CAFEiNAIL以「我需要咖啡 I Need Coffee」為主軸，提供各式義式、手沖咖啡及調飲，並提倡「立飲stand only」文化及自帶輕食內用的風格，在城市的角落，主打一個快速便利，停下來喝一杯就走，當然，店內的空間也足以讓人駐足許久。



咖啡在此不僅是商品，更是一種「低干擾、高接受度」的陪伴型消費，與美甲服務的節奏自然銜接。咖啡店的設置不僅有效避免氣味干擾、動線衝突與人力重疊外，對複合式店型而言，也是相對穩定且可長期運作的選擇。

進門主視覺牆面醒目的霓虹燈字樣「If not now then when」，顯示創辦人的理念「不是現在更待何時」（圖/Medick Marketing Ltd.提供）

嘉義東區女性消費市場的精準切入



選址於嘉義市東區，泊好時美甲咖啡CAFEiNAIL的服務對象不只是平日午後與假日彈性時間的女性客群，也有不少外地遊客慕名來訪享受這特別的空間。



透過社群平台與 Google 評論所累積的口碑，加上穩定的回訪率，品牌逐步建立屬於地方型商圈的固定客源。在未大量投放廣告的情況下，品牌以空間體驗與服務整合，自然的擴散品牌能見度，也可見顧客對於品牌的肯定。



複合式經營的可行樣本

在連鎖品牌尚未大量進入的嘉義市場，泊好時美甲咖啡CAFEiNAIL提供了一個小規模、低裝潢成本並且以服務整合為核心的經營樣本。相較於追求快速展店，品牌更著重穩定性與顧客關係的健康度，並以此作為未來是否複製或延伸的重要基礎。



