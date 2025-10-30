嘉義市東、西區公所臉書遭冒名 警逮面交車手送辦

嘉義市警局專案小組及時查獲面交車手／陳致愷翻攝





嘉義市東、西區區公所臉書粉絲專頁近期陸續傳出遭不法分子冒名成立假帳號，以「免費健走、太極拳、瑜伽」等課程先誘騙民眾，最後將被害人導向「虛擬貨幣假投資」詐騙。所幸區公所迅速反應，嘉義市警局長陳明志親自督軍，立即成立專案小組偵辦，及時查獲面交車手，有效遏止詐騙擴散。

警方指出，本案緣於114年10月5日傍晚，東區區公所職員發現有假冒的臉書專頁，發布多項免費課程招募訊息，並要求民眾點擊連結加入Line好友留下個資。東區區公所主任吳勇杰接獲通報後，立即撥打165反詐騙專線，並在第一時間於區公所官方臉書上發布澄清訊息，提醒民眾切勿上當，隨即前往市警局刑事警察大隊報案。隔天，西區區公所臉書亦出現同樣遭冒名狀況。

警方深入偵辦發現，這些詐騙集團先以「公務機關」名義取信民眾，用「免費課程」當作誘餌，民眾一旦加入Line好友，隨即會被引導至假投資群組或平臺，謊稱可利用交易平台漏洞賺取高倍率報酬，並可獲取每月穩定配息，僅需將現金兌換成虛擬貨幣再入金給團隊代為操作即可，誘騙不諳網路陷阱的民眾上當受騙。

警察局長陳明志高度重視此類假冒公務機關的詐騙行為，立即指示刑事警察大隊將此案列為重點，成立專案小組，運用科技偵查手段全力追查。由於區公所反應迅速、報案及時，為警方爭取了寶貴的偵辦時間。經專案小組連日追查，成功掌握詐騙集團活動軌跡，順利查獲涉嫌面交取款車手。

市警局指出，依據「165打詐儀錶板」統計數據分析，嘉義市114年1至9月平均每月受理詐欺168件、財損8,021萬元，相較於113年8至12月平均每月受理件數減少17.7％、財損減少36.1％，對於詐欺的發生、財損的金額，都呈現顯著的成效，嘉義市詐欺案件呈現緩降趨勢；在114年9月攔阻成效方面，共攔阻21件總計934萬餘元、查緝詐欺集團5團58人、查扣不法所得595萬餘元；在防制提領熱點部分，查獲外籍提領車手8名，均為馬來西亞籍，其中1名車手身上甚至查扣多達50張金融卡，經嘉義地方檢察署聲請羈押，也經法院全數裁定准予羈押中，強力斬斷提領車手。

警察局局長陳明志表示，嘉義市在打詐識詐工作初見成效，但詐騙手法不斷翻新，唯有全民共同提升警覺、齊心識詐並學會如何查證，才能有效降低受害風險。警察局將持續結合市府各局處、社區團體與在地民眾力量，推動全民識詐、全民打詐，形成共同防護網，攜手打造安全宜居、永續幸福的嘉義市。

