嘉義市模擬聯合國協會師資培訓 提升國際視野
(記者廖建智嘉義報導)
嘉義市政府與嘉義市模擬聯合國發展協會，(24)日在國立嘉義高級商業職業學校共同辦理2026嘉義市模擬聯合國發展協會師資培訓活動，以提升教師國際視野，深化國際教育教學力。嘉義市長黃敏惠出席開幕式頒發感謝狀，並勉勵參與教師，同時感謝協會對於嘉義市模擬聯合國教育事務的用心與投入。
黃敏惠市長表示，教育是一項希望工程，而老師正是這項希望工程的工程師。教育決定人才，人才決定未來；模擬聯合國活動具有跨領域統整學習的性質，正契合嘉義市教育發展綱領中「國際視野」的教育願景，同時此次師資培訓將市府推動永續城市發展的政策導入培訓課程的討論議題，透過討論激盪參與人員多面向與多層次思考，更是提醒對於環境保護的意識。感謝所有持續自我培訓、精進專業的老師，用心規劃、投入培訓與交流，為孩子創造更多、更好的學習機會，讓教育的力量得以長期扎根、持續發揮。
教育處郭添財處長表示，模擬聯合國活動是藉由效仿聯合國機制，遵循國際會議議事規則，由參與學員們代表各國立場針對全球性議題進行討論，於探討國際議題下同時反思自身所生存的國家環境，十分符合當今強調之素養導向學習，更與嘉義市教育發展綱領中「國際視野」教育願景互相呼應。透過師資培訓深化教育人員辦理模聯活動之概念與素養，以期接受培訓之學員落實推廣於學校課程或社團，培養師生論述有據，條理分明以創造共贏思維，進而提升教師國際視野，讓國際力透過教師教學深化到每一個孩子身上，培養國際軟實力，進而增進國際競爭力。
模擬聯合國發展協會理事長黃彥富表示，嘉義市模擬聯合國師資培訓活動自110年開始舉辦，迄今已邁入第6屆。此活動展現跨縣市及產官學互動共好之合作模式，辦理期間適逢嘉義市普發現金6,000元活動，但仍吸引來自臺中、臺南、彰化及高雄等地的相關人員踴躍報名，展現跨縣市的高度關注與支持，亦證明嘉義市模擬聯合國師資培訓活動的高度價值。
此次師資培訓的討論議題，配合聯合國永續發展指標延伸訂定為「解決全球水資源危機：加強基礎設施、推動創新及跨部門合作，確保全民獲得乾淨用水」。自然資源和生活習習相關，此議題聚焦討論當人們缺少了可持續管理和利用的自然資源，將對生活的世界和生活造成許多影響，此類民生議題展現深刻的人性關懷，在在顯示全球體系下各國緊密關聯，無法置身事外，並應進一步合作以共創更美好的生活。嘉義市結合政府、學校及家長三方資源，用團隊的力量打造國際教育城市品牌，提供優質及永續教育，展現互動共好價值，一同打造幸福城市。
