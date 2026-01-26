嘉義市模擬聯合國協會師資培訓 提升國際視野

台北市 / 綜合報導 金價持續飆漲，連金牙也要變現金！高雄市一名年約50歲男子，帶著自己的K金假牙到銀樓變賣，和當初製作的成本價相比，至少漲了3倍，因此換得約4000元現金。收到K金假牙，銀樓業者也感到訝異，同時表示，金價創新高，銀價也連帶被推升，以過去一錢約135元的白銀，現在出售價大約要500元。金光閃閃刻有不同圖樣的金條，或者是大小不一作工細緻的純金首飾，每款要價不斐，不過，有銀樓業者收到這一顆約拇指大小，表面有點不平整的黃金，有點意外，因為仔細一看，它不是一般黃金，而是一顆金牙。銀樓業者說：「是有點小傻眼，不過我們就是畢竟服務業嘛，像我們這個檢測下來，它純度跟那個是都是K金的特徵。」就在日前，高雄一名年約50歲顧客，帶著自己的K金假牙到鳳山這家銀樓變賣，全因黃金價格，受到近期美元走軟及國際政治風險因素，成為熱門避險標的，也讓黃金價格突破，每盎司5000美元大關，站上歷史新高，但這顆金牙值多少行情呢？銀樓業者說：「因為現在K金跟黃金一樣，都有波動，所以現在K金漲幅也很誇張，他當初打這個K金假牙，可能才1000多元，現在來變賣，就可以賣到大概4000多(元)。」為了打造新假牙，顧客看準黃金價格飆漲，拿來變賣的不只這一位，採訪過程有民眾，也帶著黃金拿來變賣，一錢換得19000元，不難看出這波金價飆漲，市場出售熱潮。銀樓業者說：「銀價光是這4個月左右，漲幅百分之3百，今年銀條特別的搶購，好像灰姑娘變成公主。」金價飆升之際，白銀價也水漲船高，現在一錢賣出價約500元，與過去一錢135元的最低行情相比，可說翻倍漲，但營業以來頭一遭，有民眾拿K金假牙來變賣，實在留下深刻印象。 原始連結

