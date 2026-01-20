嘉義市民族國小西側二期公辦都更啟動招商 黃敏惠盼引資打造市中心新核心

嘉義市政府積極推動都市更新，19日於嘉義市鈺通大飯店舉辦「民族國小西側二期公辦都市更新招商說明會」，正式為招商案揭開序幕。市長黃敏惠親自出席，向來自中央單位、公有土地管理機關，以及建設公司、不動產開發公會、保險業與資產管理公司等投資代表說明市府規劃藍圖，期盼吸引全國投資目光，攜手為嘉義市中心注入新動能。現場互動熱絡，顯示市場高度關注。

↑圖說：嘉義市長黃敏惠歡迎各界把握難得的核心區位投資機會，共同參與打造嘉義市城市新樣貌。（圖片來源：嘉義市都發處提供）

黃敏惠表示，面對極端氣候與城市發展需求，嘉義市以長遠視角推動都市更新，透過整體規劃與跨局處整合，打造「全齡共享、世代宜居」的城市環境。市府先前完成民族國小旁第一期公辦都更，為中彰投雲嘉地區首例公辦都更案例，成功奠定基礎；第二期基地位於市中心精華地段，面積約2,976坪，將導入商業機能、社會住宅及多元公共設施，結合民間投資能量，帶動城市再發展。她也邀請有意願的投資人把握難得的核心區位，共同參與嘉義市新樣貌的形塑。

黃敏惠指出，民族國小西側二期公辦都更案是近年嘉義市市中心規模最大、條件最具競爭力的招商案件之一，基地坐落於民族路、吳鳳北路重要節點，鄰近文化路商圈與完善生活機能，發展潛力備受期待。市府透過公辦都更模式，引入民間專業與資源，期盼打造兼具居住、商業與公共服務功能的城市新核心。

↑圖說：本案基地坐落於民族路、吳鳳北路重要節點，鄰近文化路商圈，是近年嘉義市市中心規模最大、條件最具競爭力的招商案件之一。（圖片來源：嘉義市都發處提供） 都市發展處長許懷群說明，本案基地面積約9,837平方公尺，土地權屬單純，皆為公有土地，並已完成各公地主的整合協議，自114年12月30日起正式公告招商，預估整體投資金額逾50億元。未來開發內容除住宅與商業空間外，也將納入社會住宅、公共停車場及多項社會福利設施，兼顧都市發展與公共利益。

招商說明會中，市府團隊與顧問公司就基地條件、開發構想、公益回饋與招商機制進行完整說明，並回應與會業者關切的市府分回房地處理方式、基地老樹保留、捐贈金額、容積移轉、商業區變更程序，以及投標資格等議題。市府都發處也提醒，廠商若對招商文件有疑義，可於115年1月29日前行文申請釋疑，市府將於同年2月28日前統一回覆。

嘉義市政府表示，第二場招商說明會將於115年1月28日在臺北寒舍艾美酒店舉行，誠摯邀請全國具投資意願的業者共襄盛舉，攜手打造更宜居、具競爭力的嘉義市中心新亮點。

