嘉義市民爽領6千！黃敏惠親點15.8億現鈔 1／24起正式發放

嘉義市長黃敏惠今天親赴台灣銀行點交約15.8億元現鈔。（廖素慧攝）

嘉義市政府將於1月24日、25日兩天，加碼普發每位市民6000元現金，市長黃敏惠22日親赴台灣銀行點交約15.8億元現鈔，確保發放作業安全無虞，此次市府設置136處發放所，請市民依通知單指定地點，攜帶身分證與印章前往領取。

黃敏惠表示，此次加碼普發現金是在嚴守財政紀律前提下推動，嘉義市撙節支出、善用歲計盈餘，不舉債、不排擠原有年度預算，因應去年丹娜絲風災衝擊、美國對台關稅的雙重影響，與市民攜手度過難關。

黃敏惠表示，加碼普發現金，是為了振興地方經濟，籲請市民支持在地消費，將資源留在嘉義市，帶動商圈、夜市與在地產業活絡，「市府發錢，市民花錢，嘉義市大賺錢」。

黃敏惠也慰勞加碼普發現金所有幕後人員的努力與付出，包括台灣銀行提供良好場地，在安全第一的前提下完成點鈔與交付作業，市警局出動警力全程戒護，以及投入發放工作的人員。

市府表示，符合資格者會收到領取通知單，依通知單內容備齊資料，到指定處所領取6000元現金，另外，年滿65歲以上市民，還可同時領取老人春節禮金1000元。

