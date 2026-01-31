嘉義市民集團結婚 46對新人共譜幸福篇章

記者黃音文／嘉義報導

嘉義市第44屆市民集團結婚典禮今（31）日以「2026 幸福嘉馬・相愛義生」為主題，由黃敏惠市長擔任證婚人、嘉義市議會陳姿妏議長擔任主婚人，姐妹市新竹市政府城市行銷處長林昱志代表高虹安市長擔任介紹人，共同見證在阿里山林業鐵路及文化資產管理處「森林之歌」舉辦的典禮。今日共有46對新人在親友與貴賓的祝福下攜手步上紅毯，迎接人生嶄新篇章，現場洋溢甜蜜感人的幸福氛圍。

黃敏惠表示，在這樣美好的日子裡，能與新人及新人親友齊聚在森林之歌，共同見證愛情的重要時刻，格外令人感動。祝福新人們攜手相伴，將生活點滴匯聚成為美好的總和，無論順境或逆境，都能彼此相愛、互相扶持，攜手走過人生的每一段風景。鼓勵新人讓幸福「再+1」，多生貴子，祝福新人在嘉義市這座充滿溫度的城市中安心成家、幸福生活，攜手一生、相愛一世，也為城市帶來更多喜悅與希望。

黃敏惠也提到，市府每年舉辦市民集團結婚，陪伴市民留下溫暖回憶，並透過各項政策幫助青年安心成家。面對就業、居住、育兒與生活壓力，市府持續打造讓年輕世代能放心生活、幸福成家的城市。對未滿2歲幼兒，育兒津貼每月自5,000元起，公共化托育每月補助7,000至11,000元，準公共托育則補助13,000至17,000元，讓父母安心工作、孩子安心成長。在居住方面，市府推動青年住宅及租屋補助，並透過就業媒合、職涯培力與社福措施，支持青年穩定就業、安心生活。市府成為每對新人最堅實的後盾，讓大家安心成家、幸福發展

46對新人各有不同的人生故事，但走上紅毯時都帶著同樣甜蜜的笑容。今年典禮融入「永續」理念，新人手中的捧花以棉花、薰衣草、滿天星及兔尾草組成，並以「暖綿誓言．紫愛你．花語之約．幸福綻放」為主題，象徵純真誓言、守護深情與細水長流的陪伴，也承載市府對新人攜手一生的祝福。

嘉義市第44屆市民集團結婚黃敏惠市長(左4)、陳姿妏議長(右3)與新人合影送上滿滿祝福。(圖/嘉義市政府提供)

嘉義市第44屆市民集團結婚典禮溫馨舉行，黃敏惠市長、陳姿妏議長等貴賓與46對新人合影。(圖/嘉義市政府提供)