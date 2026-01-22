記者林昱孜／嘉義報導

嘉義市民的小確幸來了！嘉義市政府將於本週末（24日、25日）加碼普發每位市民6000元振興消費金，65歲以上長輩還可額外多領1000元春節禮金。市長黃敏惠今（22）日親赴台灣銀行嘉義分行，點交約15.8億元現鈔，並慰問第一線辛苦的工作人員，強調市府將以最嚴謹的態度，將這份紅包送到市民手中，盼能「市府發錢、市民花錢」，共同振興地方經濟。

嘉義市民「普發6000」小確幸來了！黃敏惠點交15.8億元，壯觀錢牆曝光。（圖／翻攝畫面）

為了確保發放過程安全無虞，今日點鈔作業由警方全程戒護。黃敏惠表示，面對去年丹娜絲颱風及國際經貿局勢對產業的衝擊，市府在堅守財政紀律、不舉債的前提下，運用歲計盈餘與市民共享成果，同時呼籲市民拿到現金後能在地消費，讓這筆資金活絡嘉義市的商圈與夜市。

本次現金發放共分三階段，第一階段為本週末1月24日、25日，市民請依通知單前往全市136處指定發放所領取；若錯過週末，第二階段可於1月30日、31日及2月6日、7日前往戶籍地聯合里辦公處補領；第三階段則提供轉帳申請，受理時間為3月2日至3月15日。

市府建設處表示，符合資格者會收到領取通知單，依通知單內容備齊資料，到指定處所領取6000元現金，另外，年滿65歲以上市民，還可同時領取老人春節禮金1000元。

