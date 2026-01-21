嘉義市污水下水道系統第一期完工 中央挹注達39億元

內政部次長董建宏今(21)日出席「嘉義市污水下水道系統第一期—分支管網及用戶接管第8

「嘉義市污水下水道系統第一期—分支管網及用戶接管第8、9標工程」竣工典禮

內政部政務次長董建宏今天(21日)出席「嘉義市污水下水道系統第一期—分支管網及用戶接管第8、9標工程」竣工典禮時表示，嘉義市自107年正式啟動用戶接管工程以來，在中央與地方攜手努力下，建設成果逐步展現，污水接管普及率大幅躍升至14.64%，已超越7個縣市，在南臺灣僅次於高雄市與臺南市。這次竣工的第8、9標工程總經費約6.25億元，中央補助5.44億元，補助比例達87%，是嘉義市西區污水下水道建設的最後一塊拼圖，深具里程碑意義。

廣告 廣告

董建宏次長指出，嘉義市污水下水道系統第一期工程自104年推動以來，優先布建西區污水管網，完成1座日處理量達1.2萬噸的水資源回收中心，鋪設公共污水管線約64.4公里，累計完成用戶接管1萬5,922戶，計畫已於114年全數建設完成，不僅可有效截除生活污水污染源，更能改善河川水質、提升居住環境與市容景觀，增進整體城市生活品質與土地利用價值。