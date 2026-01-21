嘉義市污水系統 第8、9標工程」竣工典禮
(記者廖建智嘉義報導)
嘉義市政府積極推動污水下水道建設，落實雨污水分流、減少病媒傳播。(21)日於北香湖公園辦理污水系統第一期第8、9標工程竣工典禮，代表嘉義市污水系統第一期工程完工，黃敏惠市長與內政部董建宏政務次長、民意代表共同出席見證此歷史性的一刻，並於典禮中頒發獎牌感謝嘉義市污水一期建設有功廠商。
黃敏惠市長表示，污水下水道工程是城市裡看不見的隱形建設，市府團隊在第一期建設計畫克服諸多挑戰，期程104到113年，總經費計43.69億，雖曾面臨部分住戶接受度不高的挑戰，但在市府團隊積極努力下，成功完成11標案的污水下水道工程建設，已完成15,922戶用戶接管，並自110年至113年連續四年榮獲內政部國土管理署全國污水下水道建設計畫考核評鑑第三組第1名與普及率年增率全國第一佳績。
黃敏惠市長也特別分享嘉義市第一期工程全面完工後為城市帶來的改變，不僅西區鐵路沿線一帶已明顯感受到環境改善與生活品質提升的成果，更為後續建設奠定良好基礎；目前第二期工程已正式啟動，市府將持續加快腳步、提前推進進度，期盼市民朋友持續支持與配合，攜手打造更舒適、宜居、永續的嘉義市。
董建宏政務次長表示，回顧十多年前擔任嘉義市景觀總顧問，親眼見證嘉義市在黃敏惠市長帶領下的蛻變與進步，從過去到現在，城市樣貌與基礎建設都有顯著提升，令人印象深刻。董建宏政次指出，嘉義市不僅重視看得見的公共建設，更積極推動對民生影響深遠、卻較不易被看見的基礎工程，展現市府務實治理的成果。
工務處說明，嘉義市的污水建設第一期計畫初期即面臨嘉義市水資源回收中心土地徵收取得困難、中央政策不符地方需求變更採購執行方式、設計採購爭議及民眾接受度不高等困境，黃敏惠市長於98年向中央建議由BOT改為政府自辦採購加速推動污水系統建設，為解決設計採購紛爭親自寫信積極與中央溝通，加速採購爭議案件之處理，在黃敏惠市長親力親為排除困難與市府團隊積極向民眾溝通說明下，第一期計畫工程11標均已順利竣工，並完成用戶接管15,922戶、接管普及率達14.66%，除完成後巷接管186處之外，並選定其中5處辦理後巷美化工程，結合污水工程後巷空間，透過道路鋪面更新、排水優化、牆面設計與在地文化結合，營造環境永續與文化共融的城市新風貌。
第一期的成果不只是目標的達成，更為嘉義市奠定永續發展基礎，讓城市變美好，環境衛生更乾淨整潔、生活品質更提昇、文明水平更升級、永續行動更落實且長遠，藉由鐵路以西地區的改善成效，讓市民觀感從早期的排斥轉變為支持與肯定，更轉化為東區市民對提升生活品質的積極期盼，為回應市民的心聲。
