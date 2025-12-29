嘉義市消防局與中臺科大榮獲內政部職安「特優」殊榮

嘉義市政府消防局與中臺科大團隊合影

嘉義市政府消防局與中臺科技大學合作推動「建構消防人員工作安全衛生作業中程計畫」，成效斐然，於內政部消防署辦理之「114年度消防人員工作安全衛生績效管考」中脫穎而出，榮獲最高榮譽「特優」肯定，為國內跨域合作提升公部門職安文化樹立新典範。

本計畫由中臺科大環境與安全衛生工程系曾若鳴副教授擔任計畫主持人，帶領專業輔助團隊協助嘉義市政府消防局依消防勤務特性，建構並優化工作安全衛生管理制度，內容涵蓋安全衛生管理程序書檢視與修正、風險辨識機制建構、教育訓練規劃及健康管理相關措施，使制度設計更貼近實務需求，並建立可長期推動的基礎。

中臺科大環安系曾若鳴副教授強調，計畫推動的關鍵在於「制度與實務的無縫銜接」，團隊不只提供理論架構，更透過持續的溝通與滾動式調整，確保每一項安全規範都能在分秒必爭的救災現場中被落實，而非流於形式，這也是此次能獲得內政部「特優」肯定的主要原因。

嘉義市政府消防局郭立昌局長及李宗儒副局長對雙方合作成果給予高度評價。郭立昌局長表示，消防工作具備高度專業性與危險性，透過與中臺科技大學的深度合作，成功引入學術界的專業視角與最新職安技術，協助局內系統性地檢視並優化既有作業流程。這不僅強化第一線消防人員的工作安全與健康防護，更建立一套可長久運作的職安管理基石，讓每一位打火弟兄在守護市民安全的同時，也能獲得最周全的保護。

中臺科大秉持「技術專業、人文關懷、永續創新、社會服務」的辦學理念，此次協助嘉義市消防局獲獎，正是這些理念的具體實踐。運用環安系的專業知識建構職安防護網，重視每一位消防人員的生命安全與健康，更透過建立可長久推動的管理制度，將大學社會責任延伸至公共安全領域。此計畫具體呼應聯合國永續發展目標「SDG 3良好健康與福祉」及「SDG 17促進目標的夥伴關係」，透過優化職場環境降低職業傷害與疾病風險，展現學術單位與政府機關跨域合作的強大綜效。未來，中臺科大將持續深化專業研究與輔導行動，成為社會安全最堅實的智庫夥伴，為社會共健康貢獻更多力量。