嘉義市深夜大亂鬥 男遭開車撞飛警逮8嫌

嘉義市今（20日）天凌晨發生一起聚眾鬥毆事件，陳姓男子與張姓男子因口角引發衝突，兩派人馬在友忠路某KTV外大亂鬥，因張男開車將站在人行道的陳男撞飛，雙方從互毆演變成持棍棒砸車，警方獲報陸續逮捕涉案8人，依聚眾鬥毆、妨害秩序等罪嫌送辦。

衝突影片可見，雙方人馬在KTV外不斷叫囂，先是互毆接著張男開白色自小客車，將人行道上陳男撞向KTV牆面，陳男倒地後又被數人猛踹，此時陳男一方加入戰局，因張男一方逃離現場，陳男人馬憤而砸車，過程被民眾拍下上傳網路社群。

警一分局分局長吳正文表示，今（20）日凌晨1時56分接獲110報案，指稱西區友忠路某KTV前發生鬥毆情事，警方迅速到場後，發現有人受傷，立即協助送醫。

警方初步調查，雙方當事人疑因稍早在友忠路某餐廳發生口角，心生嫌隙，隨後於KTV門口再度爆發衝突並演變為持械鬥毆，其間並涉及車輛毀損及衝撞致傷情形。其中一方傷者已送醫治療。

目前相關涉案人均已到案接受偵詢，現正調閱周邊監視器，全力釐清案發經過，並將涉案人依刑法聚眾鬥毆、妨害秩序等罪嫌報請嘉義地檢署偵辦，以維護社會治安。

警方強調，對於暴力行為零容忍，必將依法嚴辦、絕不寬貸。

警方逮捕涉案8人/警方提供

警方查扣涉案棍棒/警方提供

消防人員到場將受傷陳男送醫/民眾提供

