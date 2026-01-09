嘉義市爆4月大女嬰「趴睡斷氣」 照顧者委託鄰居看護竟釀悲劇

即時中心／徐子為報導



嘉義市昨（8）天驚傳4個多月大女嬰死亡案，據了解，由於照顧者要外出，託翁姓鄰居照顧嬰孩後，不料女嬰趴睡窒息，緊急送醫仍不治；女嬰身體外觀無外傷、死因不明，檢警今（9）天會同法醫相驗，預計14日解剖以釐清死因。





媒體《中央社》報導引述台灣嘉義地方檢察署說法，女嬰雙親住嘉義縣，近日由住嘉義市的外公、外婆幫忙照顧，由於主要照顧者昨天要出門，請託翁姓鄰居幫忙照顧。



嘉檢說明，翁姓鄰居家人昨天中午12時50分許，發現女嬰趴睡已無呼吸，立即進行人工呼吸，自行送醫急救仍不治。





