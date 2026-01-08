嘉義市特教助理員全聘期制上路 給薪優於勞基法、寒暑假保障不中斷

為強化特殊教育支持體系、穩定第一線人力，嘉義市政府宣布自114學年度起，實施時薪制特殊教育助理人員「全聘期制」，寒暑假期間持續投保勞健保、年資不中斷，並將於115年1月1日起主動調升時薪至新臺幣215元，給薪水準優於勞動基準法規定。市府估計，全市將有超過100名特教助理員受惠，全面提升勞動保障與留任誘因。

↑圖說：嘉義市打造特教優質支持環境 ，時薪制特殊教育助理人員自114學年度起實施「全聘期制」。（圖片來源：嘉義市教育處提供）

市長黃敏惠表示，特殊教育助理人員是推動融合教育、陪伴身心障礙學生學習與生活的重要夥伴。面對特教需求逐年增加，市府持續檢視第一線人員的工作條件，透過制度性改革與待遇提升，回應長期以來對勞動權益的期待，讓專業付出獲得應有肯定，也讓孩子在校園中獲得更穩定、具品質的支持，落實以人為本的教育精神。

教育處長郭添財指出，過去各縣市多依最低基本工資進用時薪制特教助理人員，薪資偏低導致人力流動頻繁，影響學生接受服務的連續性。嘉義市此次調整至每小時215元，不僅高於目前最低基本工資196元，也搭配更完整的聘期與保障設計，期能吸引並留任具經驗與熱忱的人才，穩定特教服務品質。

↑圖說：殊教育助理人員協助普通班聽障生上課。（圖片來源：嘉義市教育處提供）

嘉義市特教資源中心進一步說明，助理員採不定期契約聘任，若學校提前終止契約，將依法發給資遣費，保障其工作權益；寒暑假期間勞健保持續投保，年資亦可累計，使特別休假累積更具保障。市府每年並補助每人9小時在職進修經費，鼓勵持續精進專業；凡具備《身心障礙者服務人員資格訓練及管理辦法》所定十五類專業資格者，時薪另以基本工時乘以1.2倍計給，合理反映其專業價值與責任。

嘉義市府表示，透過全聘期制與多元配套措施的推動，不僅讓特教助理人員獲得更穩定、有尊嚴的工作環境，也確保身心障礙學生能享有持續且優質的支持服務。未來市府將持續精進制度，打造友善且具吸引力的特殊教育支持環境，讓教育現場、學生與家長共同受益。

