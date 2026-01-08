嘉義市特教助理員給薪優於勞基法 寒暑假投保不中斷

嘉義市將自114學年度起，不僅於寒暑假期間持續為助理人員投保勞健保，並自115年1月1日起，主動將時薪調高至215元／嘉義市府提供





為完善特殊教育支持體系並穩定特教助理人員人力，嘉義市政府將自114學年度起，實施時薪制特殊教育助理人員「全聘期制」，不僅於寒暑假期間持續為助理人員投保勞健保、年資不中斷，並自115年1月1日起，主動將時薪調高至215元，給薪標準優於勞動基準法，預估全市受益人數超過100人，全面提升助理員勞動保障與留任誘因。

市長黃敏惠表示，特殊教育助理人員是推動融合教育、支持身心障礙學生學習與校園生活不可或缺的重要夥伴。有鑑於特教人力需求增加，市府透過制度性調整與待遇改善，期望有效回應長期以來對於相關人員勞動權益的關切，讓專業被看見、付出被肯定，也讓特殊需求孩子在校園中獲得更穩定且有品質的照顧，實踐「以人為本」的教育理念。

教育處長郭添財指出，教育部國教署每年係依各縣市身心障礙學生人數核定特殊教育助理人員補助經費，過往多以勞動部公告之每小時最低基本工資進用時薪制人員，薪資水準相對偏低，造成人力流動率偏高，影響學生接受服務的連續性。此次嘉義市調薪至每小時215元，高於最低基本工資每小時196元，並提供優於部分縣市的保障內容，期能有效吸引並留任優秀人才，穩定人力資源。

嘉義市特教資源中心說明，助理員採不定期契約聘任，若學校提前終止契約，將依法發給資遣費，實質保障其工作權益；寒暑假期間市府將持續為其投保勞健保，確保基本勞動與醫療保障不中斷，同時寒暑假年資亦可持續累計，使特別休假累積速度更快，長期保障更為完善。

此外，市府每年亦補助每人9小時在職進修經費，鼓勵助理人員持續精進專業知能；凡具備《身心障礙者服務人員資格訓練及管理辦法》所定十五類專業人員資格者，其時薪並以基本工時乘以1.2倍計給，合理反映專業價值與責任。



