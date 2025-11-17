嘉義市王靈宮五顯大帝聖誕 黃敏惠祝壽祈福
嘉義市王靈宮五顯帝廟今（17）日舉辦「五顯大帝聖誕千秋祝壽大典」，嘉義市長黃敏惠率市府團隊親臨祝賀，並擔任主典官，虔誠上香祝壽並行三獻禮，為五顯大帝祝壽祈福。
黃敏惠表示，感謝王靈宮五顯帝廟管理委員會與全體委員長年致力於地方信仰與公益事務的推動，透過宗教信仰的力量凝聚社區向心力，成為地方安定與團結的重要力量。
黃敏惠誠心祈願五顯大帝庇佑嘉義市風調雨順、國泰民安，讓市民平安健康、生活幸福，城市持續繁榮發展，共同營造安和樂利的幸福嘉義。
市府民政處指出，王靈宮主祀的五顯大帝信仰源自中國大陸福建漳州，早期由陳姓先民組立神明會，恭塑三尊五顯大帝金身奉祀。隨著族人渡海來台開墾嘉義，其中一尊金身奉祀於埤仔頭陳順治、陳茂盛祖宅，香火鼎盛，後由地方信眾共同籌建王靈宮以供奉五顯大帝。民國53年地方士紳組成重建委員會，於民國57年完工安座，廟貌莊嚴，香火延綿。
其後歷經民國88年921與1022震災及民國89年火災，廟體多處受損，地方信眾再度發起修建工程，並於民國90年3月全面修復完成。修建後的王靈宮巍峨壯麗、香火鼎盛，成為嘉義市重要的信仰與文化中心之一。五顯大帝來台奉祀迄今已有357年歷史，王靈宮建宮也逾57年，長年護佑地方、庇佑信眾，信仰傳承不輟，展現嘉義人敬天愛地、敦親睦鄰的精神風範。
嘉義市王靈宮五顯大帝聖誕千秋 黃敏惠祝壽祈福
(記者廖建智嘉義報導)嘉義市王靈宮五顯帝廟（17）日舉辦「五顯大帝聖誕千秋祝壽大典」，嘉義市市長黃敏惠率領市府團隊親臨祝賀，並擔任主典官，虔誠上香祝壽並行三獻禮，為五顯大帝祝壽祈福。現場典禮莊嚴隆...
