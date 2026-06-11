嘉義市環保局針對餐飲油水減污 輔導業者設置油脂截留設施

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【記者 劉芳妃／嘉義市 報導】為維護市區環境衛生及水體水質，嘉義市政府環境保護局持續加強轄內餐飲業稽巡查作業，並同步輔導業者落實油脂污染防治措施，針對餐飲店家於營業過程中產生之油脂廢水，輔導業者設置油脂截留設施，避免未經處理的廢水直接排入水溝，造成油垢堵塞、異味產生及病媒鼠滋生等環境問題。

環保局指出，為改善餐飲廢水污染，裝設油脂截留設施是最直接有效的方法，其係利用油、水不相容，且油浮於水面的原理，讓餐飲廢水流過時，比重較重之廢水由槽體下方的開口排出，比重較輕的油脂則留在槽體的水面上，便於去除。業者可依店內廢水排放量與廚房空間，選擇合適規格之油脂截留設施，該設施可由業者自行或委託專業設備廠商設置於廚房清洗槽下方，且設置後應加強設施日常維護管理，在營業期間須依營業量及油脂產生情形，提高浮油去除頻率，避免油脂滿溢而流入排水系統，另每週至少應進行1次設施的全面刷洗與清潔，以維持油脂截留設施正常運作效能。

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（另開新視窗）

該局除針對人潮聚集、餐飲密集的重點商圈如文化路夜市周邊及中山路商圈等地，定期巡查輔導店家油脂截留設施設置及維護情形，督促落實污染防治工作外，並持續加強排水溝清疏及環境巡查，每年均針對全市84里辦理2至3次溝渠清理及環境消毒，並受理民眾申請公有排水溝清淤及消毒服務，以減少水溝阻塞發臭，病媒鼠孳生情形。

（另開新視窗）

嘉義市政府環境保護局表示，從事餐飲相關業者應展現企業社會責任，積極配合安裝油脂截留設施，落實源頭減量與污染防治工作，避免因水污染或環境衛生問題違反環保法令而受罰，共同打造乾淨、整潔且友善的生活環境。

圖說：為維護市區環境衛生及水體水質，嘉義市政府環境保護局持續加強轄內餐飲業稽巡查作業，針對餐飲油水減污，輔導業者設置油脂截留設施。（圖：劉芳妃翻攝）