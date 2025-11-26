嘉義市環保用地自燃 環保局：火勢已控制

今(26日)嘉義市環保用地發生火災，消防局出動兩部機器人投入救災／林詩涵翻攝





嘉義市政府環境保護局表示，今(26日)下午嘉義市環保用地彈簧床暫置區初步研判因天氣因素導致自燃而發生火災，市府消防局獲報出動消防灑水車滅火，市府環保局配合以怪手開挖消防通道阻隔火源，目前持續射水滅火，火勢已獲控制。

環保局表示，現場觀測煙流狀況往東飄散，經分析微型感測器，顯示現場火警濃煙有影響周遭空氣品質，建議周遭及下風處民眾暫時緊閉居家門窗；如需外出務必配戴口罩，避免於戶外長時間逗留，以減少呼吸道及眼睛不適感。環保局目前持續監控周邊環境品質，起火原因將俟火勢熄滅後進一步調查釐清。

廣告 廣告

環保局指出，環保用地已設置門禁管控並由保全24小時巡視園區，園區內堆置廢棄物亦有適當區隔，是日於中午12時30分巡查後亦無發現異常，將持續掌握現場狀況。

更多新聞推薦

● 總統宣布將投1.25兆國防特別預算保台 國防部說明用於8年籌獲7類項目