嘉義市環保用地自燃 環保局：火勢已控制
嘉義市政府環境保護局表示，今(26日)下午嘉義市環保用地彈簧床暫置區初步研判因天氣因素導致自燃而發生火災，市府消防局獲報出動消防灑水車滅火，市府環保局配合以怪手開挖消防通道阻隔火源，目前持續射水滅火，火勢已獲控制。
環保局表示，現場觀測煙流狀況往東飄散，經分析微型感測器，顯示現場火警濃煙有影響周遭空氣品質，建議周遭及下風處民眾暫時緊閉居家門窗；如需外出務必配戴口罩，避免於戶外長時間逗留，以減少呼吸道及眼睛不適感。環保局目前持續監控周邊環境品質，起火原因將俟火勢熄滅後進一步調查釐清。
環保局指出，環保用地已設置門禁管控並由保全24小時巡視園區，園區內堆置廢棄物亦有適當區隔，是日於中午12時30分巡查後亦無發現異常，將持續掌握現場狀況。
更多新聞推薦
其他人也在看
一夜跌剩11.6度！這天雨炸半台灣「一片藍」 天氣轉晴倒數
中央氣象署觀測資料顯示，今（26）日清晨最低溫出現在位於苗栗縣公館鄉，僅11.6度。官方粉專「報天氣 - 中央氣象署」指出，今日白天天氣穩定，清晨有涼意、日夜溫差大；今晚至明日水氣稍增！雲量增多、局部短暫雨。三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前
威力不輸颱風！「15縣市」恐達8級強陣風 外出注意
中央氣象署於2025年11月24日晚間發布陸上強風特報，指出受東北風增強影響，從24日晚上至25日晚上，新北市、桃園市、新竹市及其他多個地區有可能出現平均風速達6級以上或陣風達8級的情況。這些地區包括新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、屏東縣、澎湖縣、金門縣和連江縣，並且特別提醒戶外工作者注意安全，避免在強風中活動。中天新聞網 ・ 1 天前
首波低溫報到！入夜下探14度 「準天琴」挾雨影響半個台灣
北台灣今(25)日起明顯轉涼，首波低溫將在今晚到明晨報到，台南以北及宜蘭最低可下探14度。中央氣象署預報科長劉宇其表示，明晚至週四受熱帶性低氣壓外圍中高層雲系北移影響，北部、東半部、南部及中部山區都可能出現降雨。中天新聞網 ・ 1 天前
準天琴颱風「最快今夜生成」！冷雨彈掃全台 低溫再探15度
未來1週又濕又冷！東北季風持續影響，26日起清晨低溫下探15度，今年第27號颱風「天琴」最快將在25日晚間至26日生成，屆時外圍水氣北上，各地降雨機率增加。中天新聞網 ・ 1 天前
颱風水氣今晚移入！3地區雨下到明天 週末輻射冷卻低溫探13度
氣象署表示，週五（28日）持續受東北季風影響，水氣減少，各地大多為多雲到晴，僅恆春半島有零星短暫雨。週六、下週日（29日、30日）東北季風減弱，各地大多為多雲到晴，僅東半部及恆春半島有零星短暫雨。下週一（12月1日）東北風稍增強，但水氣偏少，僅基隆北海岸、東半部地...CTWANT ・ 2 小時前
東北季風影響 第一波低溫就在今晚「台南以北+宜蘭」下探14度 1地更冷
未來1周東北季風影響，中央氣象署氣象預報中心科長劉宇其今天表示，北台灣天氣偏涼，中南部日夜溫差大，尤其清晨和夜裡的涼意感...聯合新聞網 ・ 1 天前
東北季風一波接一波南下！氣象專家：11/29低溫下探12度
明（27）日另一波東北季風南下，大台北、東半部及恆春半島可能有短暫陣雨機會。周五至周日（28至30日）轉乾，部分地區低溫下探12度。氣象專家吳聖宇指出，下周東北季風一波接一波南下影響台灣，但強度還不太強，目前尚未有大陸冷氣團南下的明確訊號，應持續觀察。中天新聞網 ・ 8 小時前
最強冷空氣今晚到！北台低溫探15°C「這天」回溫 天琴西進最新路徑曝
氣象署發布陸上強風特報，東北風偏強，今（26）日晨至27日晚上新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、臺中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、臺南市、屏東縣、宜蘭縣、花蓮縣、臺東縣、澎湖縣、金門縣、連江縣局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率。三立新聞網 setn.com ・ 14 小時前
Yamaha H2 Buddy Porter Concept正式亮相，與Toyota共同開發氫能源邁向實用化
在全球車輛產業朝向碳中和推進的潮流中，Yamaha與Toyota共同打造的氫能源引擎二輪概念車「H2 Buddy Porter Concept」，成為本屆Japan Mobility Show 2025最具話題的作品之一。這款概念車以氫能源引擎作為動力，象徵著二輪市場不再僅限於EV或油電系統，而是擁有更多可能性。地球黃金線 ・ 1 天前
今越晚越冷低溫只剩1字頭 「天琴」颱風預計明晚形成 鄭明典：和台灣有關
今日（11/25）天氣受東北季風影響，各地逐漸轉冷，北部、宜蘭及花蓮白天高溫僅21至22度，入夜後隨著東北季風增強，北部晚間將出現局部短暫雨，明日（11/26）夜間更冷，中部以北低溫只剩15至17度，提醒民眾注意天氣變化，並留意保暖。至於目前位於菲律賓東方海面的熱帶性低氣壓TD30，未來可能形成今年第27號颱風「天琴」，並朝西穿越菲律賓後進入南海，儘管對台灣天氣沒有直接影響，不過前氣象局長鄭明典表示「和台灣的天氣有關」。太報 ・ 1 天前
「天琴」颱風最快今生成！最新路徑曝光
【江宜潔／綜合報導】熱帶性低氣壓（TD30）昨（24）日已生成，最快今（25）日有機會增強為今年第27號颱風「天琴」（KOTO），其目前正穿越菲律賓陸地中，未來預計將持續增強、進入南海，緊接著路徑偏西北西往中南半島及越南南側移動，不過中央氣象署預報員賴欣國也證實該系統對台灣無直接影響。壹蘋新聞網 ・ 1 天前
天琴颱風最快今生成！專家PO圖示警：和台灣有關
天琴颱風最快今生成！專家PO圖示警：和台灣有關EBC東森新聞 ・ 1 天前
要變天了！今晚全台多地轉雨體感濕涼 降雨熱區曝光
位於菲律賓西方海面的熱帶性低氣壓TD30已於昨（25）日晚間增強為輕度颱風「天琴」，目前評估不會對台灣造成直接影響，但是受到東北季風影響，有水氣增加的情形，氣象專家林得恩老師提醒，今（26）日有部分地區要注意降雨，明（27）日開始降雨地區再擴大，出門記得攜帶雨具。三立新聞網 setn.com ・ 13 小時前
北部今有雨！周末恐現12度低溫 颱風「天琴」將生成
相較於昨天，今（25日）降溫有感，清晨最低溫出現在花蓮縣壽豐鄉的16.2度，氣象專家吳德榮提醒，今天北部地區有降雨機率，接下來天氣雖穩定，但周末恐出現12度的低溫，要注意。中天新聞網 ・ 1 天前
清晨最低溫11.6度！晚起水氣增加 颱風天琴最新路徑曝
中央氣象署觀測，今清晨本島縣市平地最低溫出現在苗栗縣公館鄉的攝氏11.6度。氣象署表示，今天（26日）清晨各地偏涼，中南部白天溫暖早晚涼，日夜溫差大；隨著水氣減少，僅迎風面地區有零星雨勢，晚起水氣增加。明天天氣如何？氣象署指出，明天（27日）北部及宜花地區天氣較涼，其他地區早晚亦涼，周五（28日）持續受東北季風影響，周六、周日（29日、30日）東北季風減弱，白天各地氣溫逐漸回升，早晚仍較涼，局部有輻射冷卻影響，周六西半部日夜溫差較大。Yahoo奇摩（綜合報導） ・ 13 小時前
東北季風來襲！多地空品亮橘燈 晚起恐有降雨
即時中心／林耿郁報導今（26）天持續受東北季風影響，清晨各地偏涼，中部以北及宜蘭為15至17度，南部及花東為18至20度，白天北部及宜花地區高溫為20至22度，中南部及台東為25至27度，中南部白天溫暖早晚涼，日夜溫差大，早晚外出請加件外套注意保暖。民視 ・ 14 小時前
台中廚餘大戰一觸即發! 文山焚化爐驚傳"滑坡"
中部中心/徐秘康、羅宇翔 台中報導台中市垃圾大戰一觸即發！文山焚化爐，24日疑似因為廚餘收受過量，貯坑含水量過高，發生滑坡，上百輛垃圾車暫停進場，改開往后里焚化爐，廠區外一度大排長龍！議員怒批，市府在豬瘟案，荒腔走板，還處理不了廚餘去化嗎？對此，環保局回應，24日晚間，文山焚化爐已開放進場！后里焚化爐前面，25日上午，有垃圾車排隊等進廠，數一數，不到10輛，但是，議員爆料，24日傍晚到晚上，這裡一度有上百輛的垃圾車，大排長龍塞爆了！議員爆料，是因為位在南屯區，文山焚化爐，近日來疑似因為廚餘收受過量，造成貯坑含水量過高，24日發生滑坡，一度暫停進場，垃圾車們只好轉到后里去倒！環保局回應，因進行垃圾貯坑調整，暫停垃圾傾卸，24日晚間已開放垃圾車輛正常進場！台中垃圾廚餘釀大戰。(圖/羅宇翔攝)除了垃圾山，廚餘山，難道台中市還有第三山嗎？議員拍下的照片，這一包一包又一包，一整排堆得整整齊齊，這位在文山焚化爐外的溪溝旁，是焚化爐焚燒垃圾後，產生的飛灰，處置不了，形成"飛灰山"！台中垃圾廚餘釀大戰。(圖/羅宇翔攝)議員痛批，文山焚化爐拖了7年不更新、廚餘去化也7年沒有新方式，問題不斷累積，整個台中市都在嚐苦果！原文出處：台中廚餘大戰一觸即發! 文山焚化爐驚傳"滑坡" 更多民視新聞報導建置廚餘蒸煮監控系統 豬農喊"蒸煮無用"應禁止白河業者違規餵廚餘養豬 台南市府怒轟挑戰公權力重罰120萬元台南白河養豬場遭爆"違法廚餘養豬" 企圖藏廚餘躲查緝民視影音 ・ 1 天前
越晚越冷！低溫恐下探12度 颱風天琴最快明生成、對台無影響
中央氣象署表示，受東北季風影響，今（25）日各地天氣逐漸轉冷，北部、宜蘭及花蓮白天高溫僅21至22度，中南部及台東約25至28度。入夜後冷空氣更明顯，中部以北及宜蘭低溫將下降至15至17度，南部及花東約18至19度，提醒民眾早出晚歸需留意保暖。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
天琴颱風路徑曝！今晨低溫11.7度晚起水氣增加、中南部日夜溫差大
[Newtalk新聞] 今（26）天持續受東北季風影響，清晨各地偏涼，平地最低溫苗栗公館鄉11.7度，中央氣象署表示，中部以北及宜蘭為15至17度，南部及花東為18至20度，而白天高溫北部及宜花地區為20至22度，中南部及台東為25至27度，中南部白天溫暖早晚涼，日夜溫差大。 降雨方面，今天僅迎風面地區有零星雨勢，不過留意晚起水氣增加，北部、東半部及恆春半島轉為有局部短暫雨的天氣，南部地區及中部山區亦有零星降雨機率。離島天氣方面，澎湖晴時多雲，19至22度；金門晴時多雲，15至19度；馬祖晴時多雲，14至16度。 第27號輕度颱風天琴位於鵝鑾鼻南方約1160公里處，未來大致朝西北西方向往中南半島一帶前進，隨著此颱風進入南海，其中高層水氣將於今晚至明天影響台灣，屆時各地雲量增多，南部、花東地區及中部山區偶有降雨。空氣品質方面，竹苗、中部、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級；北部、雲嘉南、高屏空品區為「橘色提醒」等級。 明天東北季風受到影響，北部、東北部及東部天氣較涼，其他地區早晚亦涼；水氣稍增多，北部、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，南部地區及中部山區有零星短暫雨，其他地新頭殼 ・ 13 小時前
天琴颱風生成！專家曝路徑與對台影響
即時中心／温芸萱報導天氣風險公司資深顧問吳聖宇今（26）日在臉書表示，颱風「天琴」已於昨（25）日晚間9時30分，在菲律賓南部海域生成，但路徑往越南方向發展，將逐漸減弱，不會影響台灣，目前台灣主要受東北季風影響，今日各地雲量偏多、降雨不明顯，清晨苗栗低溫僅12.4度。明（27）日另一波東北季風南下，大台北、東半部及恆春有短暫陣雨，北台灣高溫僅19到21度，後天清晨空曠地區可能再下探12度左右。民視 ・ 11 小時前