嘉義市環保用地資源回收物暫置場起火 已控制

【記者 劉芳妃／嘉義市 報導】嘉義市環保用地資源回收物暫置場，今(26) 日下午1時43分發生火災，疑似回收彈簧床床墊因天氣因素導致自燃起火，火勢伴隨濃煙直竄天際，導致一旁丹納絲颱風時吹倒回收所堆置待處理的樹枝起火，市府消防局獲報立即調派消防灑水車滅火，並出動兩部機器人投入救災，環保局也配合以怪手開挖消防通道阻隔火源，目前持續射水滅火，火勢已於2 點45 分獲得控制，消防局持續派員監控射水滅火中，以防火勢再起。

環保局表示，湖子內環保用地回收暫置區現場觀測煙流狀況往東飄散，經分析微型感測器，顯示現場火警濃煙有影響周遭空氣品質，建議周遭及下風處民眾暫時緊閉居家門窗；如需外出務必配戴口罩，避免於戶外長時間逗留，以減少呼吸道及眼睛不適感。環保局目前持續監控周邊環境品質，起火原因將俟火勢熄滅後進一步調查釐清。

湖子內環保用地資源回收物暫置場發生火災已不是第一次，前年2月，回收暫置場因回收物夾雜鋰電池、打火機等易燃物造成火災，火勢延燒逾17小時，濃煙惡臭造成民怨。環保局指出，環保用地已設置門禁管控並由保全24小時巡視園區，園區內堆置廢棄物亦有適當區隔，是何原因造成火警將會予以調查。

圖說：嘉義市環保用地資源回收物暫置場，今下午發生火災，濃煙直竄天際，消防局出動人員和兩部機器人投入救災，火勢已獲得控制，環保局加強監控管制中。（照片：記者劉芳妃翻攝）