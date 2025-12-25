嘉義市疑飲料店起火 波及兩旁共七家店燒毀

嘉義市 / 綜合報導

嘉義市中山路，昨(24)日傍晚發生一起火警，火苗疑似是從一間飲料店出現，而這棟建築又是木造的鐵屋，因此火勢延燒得更快，消防人員抵達時，火場已經全面燃燒，還延燒到隔壁的店面，被波及的饅頭店老闆，眼看著店面被大火吞噬，相當著急，最後有七間店面都被燒毀。

火舌從從屋頂竄出，張牙舞爪燒得很狂，由於是木造鐵皮屋，火勢延燒迅速，消防人車趕到時，火場已經全面燃燒，店裡頭一片火海，消防隊員快動作佈水線，從一樓灌水，一邊則架起鋁梯爬上二樓拉著水線，近距離跟大火拼搏，同時也升起雲梯車從高空搶救。

昨日下午5點38分，嘉義市中山路與民族路口有店舖發生火警，嘉義市消防局第一大隊副大隊長黃星發說：「我們派出了，總共派出了15車47人進行搶救。」大火燒了好幾間店，其中一家饅頭店的老闆夫婦接到兒子通知，火速趕到現場，遭波及饅頭店業者說：「我就饅頭店，整個都毀了，裡面的冷凍庫，機具都毀了，我裡面的整個機具好幾百，好幾百萬。」

看到整間店被大火吞噬，兩個都欲哭無淚，起火的疑似是現場一間飲料店，也才剛開店不久，嘉義市立委王美惠說：「那間飲料的那位是開業沒多久，那個妹妹說她整個錢都投入，他們這店面都是跟人家租的。」整場火在晚間7點49分撲滅，所幸第一時間人員都順利疏散逃出，沒有造成傷亡，不過有7家店面全都被燒毀，損失不小，至於起火原因有待火調科後續的調查來釐清。

