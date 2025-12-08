嘉義市發錢了！加碼普發現金6千元 黃敏惠：刺激消費不舉債

中央全民普發現金1萬元，相信已有不少民眾領到了。除此之外，嘉義市政府今（8）日上午召開市務會議，會中通過「振興經濟『強化民眾消費韌性普發現金』加碼計畫」，規劃每人普發現金6千元，預計明日向市議會提出追加預算案。

嘉義市長黃敏惠。（圖／嘉義市政府提供）

嘉義市長黃敏惠今日上午主持市務會議，會中通過4大振興方案，分別是「強化民眾消費韌性普發現金加碼計畫」、「促進商圈及夜市活絡計畫」、「嘉義市觀光產業補助自由行計畫」與「永續新生活推動計畫」。黃敏惠說，受到對美關稅及丹娜絲颱風等衝擊，市府積極應變，希望藉由通過這些提案，提振消費力道，協助全體市民、各行各業穩健營生。

黃敏惠表示，嘉義市一向恪守財政紀律，連續15年不舉債、連續7年維持公共債務為零。這次將對市民每人普發現金6千元，是用累計歲計賸餘辦理，不舉債，不影響嘉義市公共建設的進行。

嘉義市將加碼普發市民每人6千元。（示意圖／翻攝自pixabay）

黃敏惠指出，嘉義市是以服務業為主，過去新冠肺炎疫情三級警戒期間，市府曾普發2千元現金，成功刺激本市營利事業銷售額，並較前1年成長9.56％，持續創下歷史新高。

中央日前全民普發現金1萬元。（圖／苗斯堯攝）

對於這次擴大加碼，黃敏惠強調，「我們發錢，也要能夠賺錢」，並呼籲市民在嘉義市消費，以提振嘉義市的經濟發展，提升營利事業銷售額，這樣也有助於統籌款的分配，進一步挹注本市財源，達到良性循環的效果。

