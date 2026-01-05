嘉義市立幸福幼兒園歡慶創園8週年園慶

(記者廖建智嘉義報導)

嘉義市立幸福幼兒園於（3）日盛大舉辦「來派對玩吧！幸福無限大」創園8週年園慶活動，邀請親師生、社區夥伴及貴賓齊聚一堂，共同為幸福幼兒園8歲生日歡慶祝福。黃敏惠市長也到場與全園親師生同樂，氣氛溫馨熱鬧，校園洋溢滿滿的笑聲與幸福感。



黃敏惠市長開心表示，嘉義市秉持「人文第一、科技相佐、精緻創新、國際視野」的教育發展藍圖，幸福幼兒園以孩子為核心，發展出貼近生活、融合在地與重視品格的課程，不管是小小童軍或是嘉油鐵馬道在地課程都讓幼兒在快樂中學習、在關愛中成長。今日在園慶活動的現場，與大家一同唱生日快樂歌，慶祝幸福幼兒園8歲生日，從幼兒成果中不僅看見孩子們自信展現學習成果，也看見學校與家庭、社區攜手共創的教育力量，令人感動。



教育處黃媛楟副處長表示，幸福幼兒園在親師生的共同努力下，每年均在幼兒教學上展現不同凡響的成績，除了榮獲112年教育部教學卓越獎銀質獎殊榮、2024 KDP全國學校經營與教學創新國際認證優等獎，114學年度也榮獲市府核定的公私立教保服務機構培星計畫特優獎，再再呈現於幼兒教育之深耕成果。市府同時持續經費挹注及支持幼兒園各項設施設備，今年將在幼兒園成立第三所嘉義市社區教保資源中心，補助工程及教學設施設備預算超過7000萬元；期望未來提供社區家長與孩子更完善充實的服務。



陳玉如園長表示，本次8週年園慶以「來派對玩吧！幸福無限大」為主題，象徵幸福幼兒園持續為孩子打造充滿歡笑、探索與成長的學習派對。活動融合動態表演與靜態成果展示，呈現幼兒在健康體能、生活探索、藝術表達及人際互動等面向的學習歷程，讓家長與來賓深入了解孩子們日常學習的點滴成長。活動開始，由全園師生帶來充滿活力與創意的迎賓演出，各班群依主題輪番登場，為8週年園慶揭開歡樂序幕。幼幼班以「YOYO派對」展現最純真的童趣與節奏感；小班化身「派對小舞王」，以活潑俐落的舞步炒熱現場氣氛；中班則以「動物Party」結合肢體模仿與角色扮演，呈現豐富的想像力與表達力；大班壓軸登場的「生日派對」，象徵與幸福幼兒園一同成長的喜悅與祝福。孩子們自信大方的演出，展現平日課程中累積的學習成果，也讓現場來賓感受到滿滿的幸福能量。



園慶活動中亦規劃多項結合遊戲性與教育意涵的各班群親子趣味競賽，讓親師生在互動合作中共享歡樂時光。幼幼班「無限搬搬樂」透過簡單搬運動作培養動作協調與親子默契；小班「無限傳球趣」強調合作與專注力；中班「無限勇敢小火車」引導孩子在挑戰中學習勇敢與團隊精神；大班「馬到成功歡樂無限」則結合速度與策略，展現大班幼兒的成熟度與自信。現場笑聲與加油聲此起彼落，氣氛熱烈溫馨。



此外，親師聯賽「幸福拋接樂」也將活動推向高潮，透過拋接球的來回合作，象徵幸福的傳遞與連結，展現親師之間合作無礙、彼此信任的重要性。活動不僅拉近親師距離，也讓孩子在一旁看見大人以身作則、攜手合作的美好畫面，為園慶活動留下感動人心的回憶。



陳玉如園長表示，幸福幼兒園始終相信「幸福可以被學習，也可以被分享」。園慶8週年，是重要的里程碑。我們把「8」化為象徵無限的「∞」，代表幸福幼兒園陪伴孩子的每一天，都是幸福無限延續的開始。學校持續以孩子為本，透過參與式、體驗式的課程設計，培養孩子健康的身體、敏銳的覺察力、主動探究的學習態度，以及願意關懷他人、樂於分享的好品格。8週年不僅是成長的里程碑，更是邁向下一段幸福旅程的起點。