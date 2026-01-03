嘉義市立幸福幼兒園 歡慶創園8週年

嘉義市立幸福幼兒園今天盛大舉辦「來派對玩吧！幸福無限大」創園8週年園慶活動／嘉義市府提供





嘉義市立幸福幼兒園今（3）日盛大舉辦「來派對玩吧！幸福無限大」創園8週年園慶活動，邀請親師生、社區夥伴及貴賓齊聚一堂，共同為幸福幼兒園8歲生日歡慶祝福。嘉義市長黃敏惠也到場與全園親師生同樂，氣氛溫馨熱鬧，校園洋溢滿滿的笑聲與幸福感。

嘉義市立幸福幼兒園今天盛大舉辦「來派對玩吧！幸福無限大」創園8週年園慶活動／嘉義市府提供

黃敏惠表示，幸福幼兒園以孩子為核心，發展出貼近生活、融合在地與重視品格的課程，不管是小小童軍或是嘉油鐵馬道在地課程都讓幼兒在快樂中學習、在關愛中成長，從幼兒成果中不僅看見孩子們自信展現學習成果，也看見學校與家庭、社區攜手共創的教育力量，令人感動。

廣告 廣告

教育處副處長黃媛楟表示，幸福幼兒園在親師生共同努力下，每年均在幼兒教學上展現不同凡響的成績，除榮獲112年教育部教學卓越獎銀質獎殊榮、2024 KDP全國學校經營與教學創新國際認證優等獎，114學年度也榮獲市府核定的公私立教保服務機構培星計畫特優獎，再再呈現於幼兒教育之深耕成果。

幸福幼兒園園長陳玉如表示，園慶8週年，是重要的里程碑。我們把「8」化為象徵無限的「∞」，代表幸福幼兒園陪伴孩子的每一天，都是幸福無限延續的開始。學校將持續以孩子為本，透過參與式、體驗式的課程設計，培養孩子健康的身體、敏銳的覺察力、主動探究的學習態度，以及願意關懷他人、樂於分享的好品格。

更多新聞推薦

● 中共官媒公布沈伯洋住家衛星照 陸委會嚴厲譴責