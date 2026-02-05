嘉義市立美術館新任館長 潘青林佈達就職

台南大學視覺藝術與設計學系、博物館學與藝術行政研究學者潘青林教授(右一)接任新任館長／嘉義市府提供





嘉義市立美術館（嘉美館）今（5）日於美術館4樓文化沙龍舉行新任館長佈達典禮，由任教於台南大學視覺藝術與設計學系、博物館學與藝術行政研究學者潘青林教授接任新任館長。

典禮由市長黃敏惠親自主持，在各界貴賓共同見證下，完成印信交接及宣誓就職儀式。黃敏惠特別介紹新任館長潘青林，擁有國立臺灣師範大學美術學研究所美術行政與管理組博士學位，曾擔任臺南市美術館董事、文化部視覺藝術類補助審查委員、高等教育評鑑中心藝術學門訪視委員，並多次受邀參與中央與地方文化機構之展覽策劃、藝術節、公共藝術及博物館營運評選與審查工作，兼具學術研究與實務經驗。

黃敏惠期盼潘青林館長上任後，能持續拓展更廣闊、多元的藝術風景，進一步強化嘉美館於展覽策劃、藝術教育、城市文化研究與跨域合作等面向，持續深化美術館作為公共文化場域的角色，成為兼具文化深度與療癒力量、讓市民與旅客都能自在感受、盡情想像的美術館。

市府指出，嘉義市立美術館館長潘青林出身藝術世家，其父親為臺南重要文化工作者暨資深藝術家潘元石老師，也是奇美博物館籌備處的第一位員工。潘青林分享，她在年少時常在寒暑假與假日跟著父親走進博物館，對展場如劇場般的光影與藝術所散發的氛圍留下深刻印象，也在心中種下對藝術與博物館的熱愛。

潘清林說，多年後來到嘉義市立美術館服務，深感這是一段珍貴的跨時空緣分，感謝黃敏惠市長的信任、文化局團隊的支持，以及師長與母校的成全，讓她得以在嘉義市立美術館延續學術與實務所學。

