嘉義市立美術館新館長佈達 台南大學教授潘青林接任

台南大學視覺藝術與設計學系教授潘青林（右）接任嘉義市立美術館長。（嘉義市政府提供／呂妍庭嘉義傳真）

嘉義市長黃敏惠親自主持嘉美館新任館長佈達典禮。（嘉義市政府提供／呂妍庭嘉義傳真）

嘉義市長黃敏惠任期剩不到1年，小內閣團隊再傳人事異動，5日嘉義市立美術館新任館長佈達，由任教於台南大學視覺藝術與設計學系，具博物館與藝術行政專業的學者潘青林接任館長一職，潘青林希望嘉美館未來能像「嘉義陽光」，讓走進美術館的民眾在藝術中感受到幸福與生命。

潘青林出身藝術世家，其父是台南重要文化工作者暨資深藝術家潘元石，是奇美博物館籌備處的第一位員工，生前曾任奇美博物館館長，潘青林年少時常跟著父親走進博物館，對展場如劇場般的光影，與藝術所散發的氛圍留下深刻印象，讓她心中種下對藝術與博物館的熱愛，重返藝術行政，除是職涯轉折，更承載對父親深厚情感與告慰之意。

嘉義市長黃敏惠在美術館主持新任館長佈達、印信交接。（嘉義市政府提供／呂妍庭嘉義傳真）

潘青林說，多年後來到嘉義市立美術館服務，深感這是一段珍貴的跨時空緣分，感謝市長黃敏惠的信任、文化局團隊的支持，以及師長與母校的成全，讓她得以在嘉義市立美術館延續學術與實務所學。

潘青林表示，嘉美館成立以來，未來將延續嘉美館既有的研究基礎與策展方向，致力讓嘉義市立美術館不僅是一棟美麗的歷史建築，更是一個溫暖、療癒、貼近生活的藝術空間，期盼每一位走進美術館的民眾，都能在藝術中感受到幸福與生命的那道亮光。

黃敏惠指嘉美館自2020年10月開館以來，即以「畫都嘉義」深厚的美術與人文底蘊為根基，現已成為嘉義市重要文化地標與藝術平台，潘青林具備深厚藝術文化與國際視野，並願意承擔重任，接掌嘉義市立美術館，令人感動與期待。

黃敏惠期待新人有新作為，期盼潘青林上任後，能持續拓展更廣闊、多元的藝術風景，持續深化美術館的角色，成為兼具文化深度與療癒力量。

