嘉義市第16屆桃城文學獎「迴響嘉義321」頒獎 展現在地蓬勃的文化創作能量

嘉義市政府舉行「第16屆桃城文學獎頒獎典禮」，副市長林瑞彥代表黃敏惠市長頒發出總金額高達新台幣70萬元的獎金、獎座，共同見證得獎者的榮耀時刻。（圖/嘉義市政府提供）

(觀傳媒嘉義新聞)【記者 陳惲朋 ／嘉義報導】嘉義市政府今（23）日在文化局演講廳，隆重舉行「第16屆桃城文學獎頒獎典禮」，市政府今年以「桃城文學什光紀——迴響嘉義321」為主題，在超過1400稿件中，篩選出僅有的32位得獎者，由副市長林瑞彥代表黃敏惠市長頒發出總金額高達新台幣70萬元的獎金、獎座，共同見證得獎者的榮耀時刻。

第16屆桃城文學獎徵文，計分華語現代詩組、台語現代詩組、散文組、短篇小說組、青春小品文組、獨嘉隨筆組等六類徵稿。投稿者非常踴躍的突破1400多件，已再度突破歷屆投稿件數紀錄。作品來自不同地區、世代與身分職業的創作者，經過18位評審掙扎審慎評選出32件得獎作品。桃城文學獎長年深耕在地，不僅培育無數優秀創作者，也讓文學風氣綿延不斷、創作能量持續壯大。

今天的頒獎典禮現場，可謂充分洋溢文學氣息，眾多作家與貴賓齊聚嘉義，如評審委員代表李長青、吳明倫、沈信宏、吳億偉、林達陽、姜泰宇（以姓氏筆畫排列）亦擔任頒獎人，親自為得獎者頒發獎座，一同見證桃城文學獎的榮耀時刻。頒奬典禮同時邀請嘉義創作歌手黃于庭擔任開場演出嘉賓，以詩意動人的歌曲演出，為活動增添文學與音樂交融的溫度，讓典禮更加光彩動人。

林瑞彥副市長表示，文化是土地的根，也是嘉義市永續發展最重要的希望與力量。邁入第16年的桃城文學獎，不僅見證文藝的盛放，也看見無數創作者的投入與熱情。今天不僅是所有得獎的榮耀時刻，更是嘉義市文化能量匯聚的最佳展現。今年徵件首次不限主題，吸引各地創作者踴躍參與，收件數突破1400件，再次刷新投稿紀錄。同時延續去年度廣受好評的「獨嘉隨筆」文類，以「記憶之嘉」為題，呼應嘉義建城320+1年的「迴響嘉義321」城市精神。以在地書寫，帶領讀者穿越時光隧道，回望文化故事，聆聽日常生活中的美好聲光，展現出屬於嘉義市的文化力量。

文化局謝育哲局長指出，今年桃城文學獎以「迴響嘉義321」為主題，象徵文學與音樂等跨域創作的融合，希望讓大家感受到文學其實就在日常之中。除了桃城文學獎外，今年六月正式成立的嘉義文學館，目前也正舉行「320+1嘉義市城市博覽會」摩登城市特展，邀請大家於12月12日至12月28日期間，一同來嘉感受嘉義市的文化魅力與深厚的文學底蘊；民生國中莊喆甯同學奪得青春小品文第一名，並因這份肯定而決定繼續在文學道路上深耕，這正是市府推動文學獎最重要的意義之一，讓文化與教育結合、扎根，讓孩子們在創作中找到自信、看見可能，也是我們最重要的使命。

青春小品文第一名得主民生國中莊喆甯同學分享，至今仍不敢相信第一次投稿就可以獲得肯定，但卻也讓她更有信心，未來會更加投入，持續在文學領域發展。評審代表吳億偉老師表示，本屆桃城文學獎參賽作品水準很高，散文類展現了作者的寫作野心與成熟功力。有些作品即使簡單，樸質面向卻恰恰打開了散文細孔，娓娓道來情感，不落俗套。值得一提的是，今年是桃城文學獎首次不限主題徵稿，因此稿件來自四面八方，選材琳瑯滿目，彷彿是華人世界的浮世繪。在如此五花八門的書寫裡，以嘉義為背景的文章卻絲毫不遜色，說明了嘉義在地經驗的精彩，於深於廣，這批作品拓展了在地書寫的框架，是本屆文學獎的重要收穫。