嘉義市第4級財力 市府：補助天花板90％影響地方建設

嘉義市政府對新版《財劃法》補助有上限，憂心影響地方建設。（廖素慧攝）

因應新版《財劃法》修正，新版「各直轄市及縣市政府財力級次表」出爐，嘉義市維持第4級不變，市府財稅局表示，依新修正補助辦法，對地方補助上限不得超過90％，在在提高地方政府的財政負擔，影響地方建設的推動。

市府財稅局指出，行政院主計總處每3年檢討一次財力分級，115年嘉義市雖然維持第4級，但依新修正補助辦法，對地方補助上限不得超過90％，如汙水下水道計畫最高補助98％，下修至90％；促參補助核定地方負擔比例均提高5％等，在在提高地方政府的財政負擔，也影響地方建設的推動。

