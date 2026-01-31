嘉義市第44屆市民集團結婚 46對新人共譜幸福篇章

嘉義市第44屆市民集團結婚，場面溫馨。（記者湯朝村攝)

記者湯朝村/嘉義報導

嘉義市舉行第四十四屆市民集團結婚典禮三十一日，由黃敏惠市長擔任證婚人、嘉義市議會陳姿妏議長擔任主婚人，姐妹市新竹市則由新竹市政府城市行銷處長林昱志代表高虹安市長擔任介紹人，共同見證在阿里山林業鐵路及文化資產管理處「森林之歌」舉辦的典禮。四十六對新人在親友與貴賓的祝福下攜手步上紅毯，迎接人生嶄新篇章，現場洋溢甜蜜感人的幸福氛圍。

各對新人各有不同的人生故事，但走上紅毯時都帶著同樣甜蜜的笑容。新人李尚勳與賴宣?因同在餐飲集團工作而相識，兩人交往近九年後決定相守一生，並即將在今年迎接新生命到來。

廣告 廣告

新人簡嘉呈與吳姿螢在疫情期間因為網路軟體聊天認識，在在嘉呈就讀研究所、姿螢應考準備幼教老師教師證的兩年間，兩人相互分享挫折，相互安慰。在一同努力兩年後，嘉呈研究所畢業、姿螢順利考取幼教師的教師證，因為這段過程讓兩人相信對方就是對的人。

今年典禮融入「永續」理念，新人手中的捧花以棉花、薰衣草、滿天星及兔尾草組成，並以「暖綿誓言．紫愛你．花語之約．幸福綻放」為主題，象徵純真誓言、守護深情與細水長流的陪伴，也承載市府對新人攜手一生的祝福。