嘉義市美術館長潘青林佈達 黃敏惠市長期盼打造具文化深度與療癒的公共空間

【記者 劉芳妃／嘉義市 報導】嘉義市立美術館（嘉美館）今（5）日於美術館4樓文化沙龍舉行新任館長佈達典禮，由任教於台南大學視覺藝術與設計學系、博物館學與藝術行政研究學者潘青林教授接任新任館長，黃敏惠市長出席主持典禮，並在各界貴賓共同見證下，完成印信交接及宣誓就職儀式。潘青林館長長期專注於博物館學、藝術行政與管理、圖像學與藝術史等研究與實務領域，黃敏惠市長期許潘青林館長持續豐富城市人文內涵，為嘉義市文化注入新能量。

廣告 廣告

黃敏惠市長特別介紹新任館長潘青林，擁有國立臺灣師範大學美術學研究所美術行政與管理組博士學位，曾擔任臺南市美術館董事、文化部視覺藝術類補助審查委員、高等教育評鑑中心藝術學門訪視委員，並多次受邀參與中央與地方文化機構之展覽策劃、藝術節、公共藝術及博物館營運評選與審查工作，兼具學術研究與實務經驗。

▲嘉義市立美術館新任館長潘青林（右），由市長黃敏惠手中接過佈達令。

市長黃敏惠表示，嘉美館自2020年10月開館以來，即以「畫都嘉義」深厚的美術與人文底蘊為根基，致力於保存與發揚嘉義美術史精神、結合藝術教育與生活美學，並持續豐富城市人文內涵，已成為嘉義市重要的文化地標與藝術平台。潘青林館長具備深厚藝術文化與國際視野，並願意承擔重任，接掌嘉義市立美術館，令人感動與期待。黃敏惠市長期盼潘青林館長上任後，能持續拓展更廣闊、多元的藝術風景，進一步強化嘉美館於展覽策劃、藝術教育、城市文化研究與跨域合作等面向，持續深化美術館作為公共文化場域的角色，成為兼具文化深度與療癒力量、讓市民與旅客都能自在感受、盡情想像的美術館。

▲嘉義市立美術館新任館長潘青林，在市長黃敏惠和文化局長謝育哲監交下與代理局林金龍完成交接。

嘉義市立美術館館長潘青林出身藝術世家，其父親為臺南重要文化工作者暨資深藝術家潘元石老師，也是奇美博物館籌備處的第一位員工。潘青林館長分享，她在年少時常在寒暑假與假日跟著父親走進博物館，對展場如劇場般的光影與藝術所散發的氛圍留下深刻印象，也在心中種下對藝術與博物館的熱愛。多年後來到嘉義市立美術館服務，深感這是一段珍貴的跨時空緣分，感謝黃敏惠市長的信任、文化局團隊的支持，以及師長與母校的成全，讓她得以在嘉義市立美術館延續學術與實務所學。

潘青林館長表示，嘉美館成立以來，在市府團隊與歷任館長及館員共同努力下，已於藝術專業與公共服務層面累積豐碩成果，並建立具地方特色的城市美術館定位。未來將延續嘉美館既有的研究基礎與策展方向，深化美術史研究、當代藝術對話與在地文化連結，致力讓嘉義市立美術館不僅是一棟美麗的歷史建築，更是一個溫暖、療癒、貼近生活的藝術空間，期盼每一位走進美術館的民眾，都能在藝術中感受到幸福與生命的那道亮光。（圖：劉芳妃翻攝）