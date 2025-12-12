嘉義市義勇消防總隊表揚114年績優義消人員 總隊長陳姿妏感謝無私奉獻

（記者黃信峯／嘉義報導）嘉義市義勇消防總隊表揚114年績優人員(總隊長獎)暨全國義勇消防人員體技能交流活動參賽選慰勞晚會，於(11)日晚上在小原餐廳隆重舉行，由總隊長陳姿妏議長主持並頒獎表揚績優人員，嘉義市副市長林瑞彥在消防局長郭立昌陪同下前往祝賀，對全體義消、警消的犧牲奉獻表示由衷的感謝。「榮譽總隊長」前嘉義市議長林承勳、義消總隊總顧問謝景祥院長及顧問、多位議員等貴賓與會，場面溫馨。

圖/嘉義市義勇消防總隊長陳姿妏議長(右３)與得獎人員合影。記者黃信峯攝

總隊長陳姿妏於會中頒贈成績優異選手獎勵金，恭喜參加今年全國義勇消防人員體技能交流活動參賽選手們獲得優異成績，她說，每一位消防義消人員都是重要的城市英雄，默默地在各自的崗位上，在此也利用這次的機會，向各位打火弟兄致上最高的敬意，感謝各位平時在救災、救護及救難案件提供協助。

圖/嘉義市副市長林瑞彥在消防局長郭立昌陪同下前往祝賀，對全體義消、警消的犧牲奉獻表示由衷的感謝。記者黃信峯攝

副市長林瑞彥表示，消防工作乃神聖且偉大的工作，感謝各位義消同仁的付出，更期許各位繼續秉持一日義消、終身義消精神，守護全體市民安全。也感謝在總隊長陳姿妏議長的帶領之下，大家繼續本著義消奉獻精神，發揮推己及人、人溺己溺、樂善好施的義舉，當我們市民的守護神，捍衛市民安居樂業。

圖/嘉義市義勇消防總隊長陳姿妏議長(右)、頒獎表揚績優人員劉又瑄。記者黃信峯攝

總隊長陳姿妏表示，感謝警消、義消弟兄姊妹及顧問在工作之餘，犧性休息時間出錢出力參與公共事務，為社會注入正能量，尤其疫情期間工作量的增加大家付出與辛苦，感謝大家，未來同仁們一起守護嘉義市民的安全。陳姿妏總隊長也特別感謝歷任總隊長、所有幹部、顧問們對於本義勇總隊熱心協助大力支持，共同當我們市民的守護神。

圖/嘉義市義勇消防總隊長陳姿妏議長(右３)、與得獎人員合影。記者黃信峯攝

總隊長陳姿妏表示，今年全國義勇消防人員體技能交流活動」，11月1日於苗栗縣立體育場登場，嘉義市義勇消防總隊組隊參加「火災搶救」、「繩索救援」、「車禍救援」、「救護技術」等四項比賽。感謝全體參賽選手為了此次比賽，犧牲與家人相處時間，努力讓自己在精神、體能上保持最佳狀態，就為嘉義市爭取最高榮譽。

圖/嘉義市副市長林瑞彥與義勇消防總隊長陳姿妏圖像全體義消、警消的犧牲奉獻表示由衷的感謝。記者黃信峯攝

