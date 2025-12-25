嘉義市藍白共推何時決定？鄭麗文：等國民黨人選確定

民眾黨24日正式徵召立法委員張啟楷參選2026年嘉義市長，民眾黨主席黃國昌表示，這是藍白整合的重要一步。張啟楷則指出，嘉義市政治板塊結構顯示，只要藍白成功整合，推出最強人選，就有高度勝選機會，並期盼能在農曆年前完成整合。國民黨主席鄭麗文指出，等到國民黨人選確定，就會進到藍白共提機制。

下屆嘉義市長選舉，民進黨提名立委王美惠參選，民眾黨也以徵召張啟楷，但國民黨人選尚未明朗，目前有意角逐的有市議員陳家平、鄭光宏及醫師翁壽良，國民黨日前表示，將與3人會談選出人選。

鄭麗文今被問及張啟楷希望農曆年前藍白協調完成，她表示，一直有既定的時程，剛剛提到特別的縣市，目前還沒有確定的時間點，目前按照兩黨提名程序在走，現在大概是進行國民黨內協調的進程，等到國民黨人選確定，就會進到藍白共提機制，一切都按照時程推動。

